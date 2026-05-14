İnsansı robotlar artık 8 saatlik tam vardiya çalışabiliyor: Canlı yayında gösterildi

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, geliştirdiği yeni nesil Helix-02 yapay zeka sistemiyle Figure 03 insansı robotlarının artık insanlarla benzer sürelerde, tamamen otonom şekilde çalışabildiğini açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre robotlar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tam 8 saatlik çalışma vardiyalarını tamamlayabiliyor. Süre dolduğunda ise diğer robota vardiya teslim ediliyor.

Canlı olarak yayınlandı

Figure AI, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir grup insansı robotun “insan performans seviyesinde” sekiz saat boyunca görev yaptığını belirtti. Şirket, sistemin tamamen otonom çalıştığını özellikle vurguladı. Şirket tüm çalışma vardiyasını canlı olarak yayınladı ve yayınlama da devam ediyor.

Bu içerik yazıldığı sırada robotlar, 14 saati aşkın süredir çalışıyordu ve 18 binden fazla paket işlenmişti. 24 saatlik bir yayın olması bekleniyor. Çalışma ekibi Bob, Frank ve Gary adlı robotlardan oluşuyor.

Test düzeneğinde robotlar, bir lojistik merkezini andıran ortamda konveyör hattına gelen paketleri algılayıp barkodları aşağı bakacak şekilde yeniden konumlandırıyor. Figure AI’ın açıklamasına göre tüm süreç, şirketin geliştirdiği Helix-02 sinir ağı sistemi tarafından yönetiliyor. Operasyon boyunca da herhangi bir insan kontrolüne ihtiyaç duyulmadığı vurgulanıyor.

Dakikada 21 paket işleniyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda robotlar, dakikada 21 paket işliyor. Dolayısıyla paket başına yaklaşık 2,8 saniyelik bir işleme süresi sunuluyor. Şirket CEO’su Brett Adcock daha önce robotların “insan seviyesinde performansa” ulaştığını ve işlem hızının üç saniyenin altına düştüğünü açıklamıştı. Canlı yayın, bu iddiayı gerçek zamanlı olarak göstermeyi amaçlıyor.

Robotların işlediği paketler yalnızca standart kutularla sınırlı değildi. Görüntülerde farklı boyutlarda karton kutuların yanı sıra esnek yapılı renkli plastik paketlerin de bulunduğu görüldü. Figure AI, bu çeşitliliğin Helix-02 sisteminin farklı nesneleri algılama ve işleme becerisini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Uçtan uca yapay zeka kullanılıyor

Şirketin öne çıkardığı en önemli detaylardan biri ise kullanılan yazılım mimarisi oldu. Figure AI, klasik robotik sistemlerde yaygın olan elle yazılmış C++ tabanlı hareket planlama kodları yerine “Software 2.0” olarak tanımladığı uçtan uca öğrenme yaklaşımını kullanıyor.

Bu sistemde yapay zeka modeli, motorlara uygulanacak tork değerlerini doğrudan hesaplayarak robotun hareketlerini yönetiyor. Böylece robot nesne algılama, kavrama, yönlendirme ve hareket koordinasyonunu tek bir öğrenme sistemi altında gerçekleştirebiliyor.

Yayında hatalar da görüldü

Canlı yayın boyunca sistem tamamen kusursuz çalışmadı. Erken aşamalarda robotlardan birinin karton kutuyu yanlış çevirdiği ve barkodun istenen yönde olmadığı görüldü. Bazen kısa süreli duraklamalar da yaşandı ve bazı paketler gözden kaçırıldı. Ancak Figure AI’a göre asıl önemli nokta, sistemin hata sonrası tamamen durmaması ve görevine devam edebilmesi oldu.

Şirket, uzun süreli otonom operasyonlarda ara sıra oluşan küçük hataların doğal olduğunu, önemli olanın robotların sistem çökmesi yaşamadan görevlerini sürdürebilmesi olduğunu savunuyor.

Robotlar arızayı kendi tespit edip değişim isteyebiliyor

Brett Adcock, canlı yayından önce yaptığı açıklamalarda sekiz saatlik kesintisiz operasyon sırasında teknik sorun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu kabul etmişti. Bu nedenle şirketin “çoklu robot koordinasyonu” adı verilen özel bir yapı geliştirdiği belirtildi.

Adcock’un açıklamasına göre bir robot sistemsel problem algıladığında kendi kendine teşhis koyabiliyor. Eğer sorun devam ederse robot bakım alanına otonom şekilde gidiyor ve filodaki başka bir robottan görevi devralmasını talep ediyor. Tüm bu süreçte insan müdahalesi bulunmuyor.

Her ne kadar yayın teknik açıdan dikkat çekici bulunsa da bazı uzmanlar gösterimin kapsamını sınırlı olarak değerlendirdi. Eleştirilerin temelinde robotların yalnızca tek bir göreve odaklanması yer aldı. Sekiz saat boyunca aynı paket yönlendirme işlemini yapmak, bazı yorumcular tarafından genel amaçlı insansı robot vizyonu açısından yeterince kapsamlı görülmedi. Ancak Figure AI’ın amacı, robotların fiziksel dayanıklılığını ve uzun vardiyalarda insan desteği olmadan çalışabildiğini göstermek olarak değerlendiriliyor.

