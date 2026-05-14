Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnsansı robotlar artık 8 saatlik tam vardiya çalışabiliyor: Canlı yayında gösterildi

    Figure AI, Helix-02 destekli insansı robotlarının herhangi bir insan müdahalesi olmadan tam 8 saat çalıştığını gösterdi. Robotlar paketleri ortalama 2,8 saniyede işledi.

    ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, geliştirdiği yeni nesil Helix-02 yapay zeka sistemiyle Figure 03 insansı robotlarının artık insanlarla benzer sürelerde, tamamen otonom şekilde çalışabildiğini açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre robotlar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tam 8 saatlik çalışma vardiyalarını tamamlayabiliyor. Süre dolduğunda ise diğer robota vardiya teslim ediliyor.

    Canlı olarak yayınlandı

    Figure AI, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir grup insansı robotun “insan performans seviyesinde” sekiz saat boyunca görev yaptığını belirtti. Şirket, sistemin tamamen otonom çalıştığını özellikle vurguladı. Şirket tüm çalışma vardiyasını canlı olarak yayınladı ve yayınlama da devam ediyor.

    Bu içerik yazıldığı sırada robotlar, 14 saati aşkın süredir çalışıyordu ve 18 binden fazla paket işlenmişti. 24 saatlik bir yayın olması bekleniyor. Çalışma ekibi Bob, Frank ve Gary adlı robotlardan oluşuyor.

    Test düzeneğinde robotlar, bir lojistik merkezini andıran ortamda konveyör hattına gelen paketleri algılayıp barkodları aşağı bakacak şekilde yeniden konumlandırıyor. Figure AI’ın açıklamasına göre tüm süreç, şirketin geliştirdiği Helix-02 sinir ağı sistemi tarafından yönetiliyor. Operasyon boyunca da herhangi bir insan kontrolüne ihtiyaç duyulmadığı vurgulanıyor.

    Dakikada 21 paket işleniyor

    İnsansı robotlar artık 8 saatlik tam vardiya çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    Halihazırda robotlar, dakikada 21 paket işliyor. Dolayısıyla paket başına yaklaşık 2,8 saniyelik bir işleme süresi sunuluyor. Şirket CEO’su Brett Adcock daha önce robotların “insan seviyesinde performansa” ulaştığını ve işlem hızının üç saniyenin altına düştüğünü açıklamıştı. Canlı yayın, bu iddiayı gerçek zamanlı olarak göstermeyi amaçlıyor.

    Robotların işlediği paketler yalnızca standart kutularla sınırlı değildi. Görüntülerde farklı boyutlarda karton kutuların yanı sıra esnek yapılı renkli plastik paketlerin de bulunduğu görüldü. Figure AI, bu çeşitliliğin Helix-02 sisteminin farklı nesneleri algılama ve işleme becerisini ortaya koyduğunu belirtiyor.

    Uçtan uca yapay zeka kullanılıyor

    Şirketin öne çıkardığı en önemli detaylardan biri ise kullanılan yazılım mimarisi oldu. Figure AI, klasik robotik sistemlerde yaygın olan elle yazılmış C++ tabanlı hareket planlama kodları yerine “Software 2.0” olarak tanımladığı uçtan uca öğrenme yaklaşımını kullanıyor.

    Bu sistemde yapay zeka modeli, motorlara uygulanacak tork değerlerini doğrudan hesaplayarak robotun hareketlerini yönetiyor. Böylece robot nesne algılama, kavrama, yönlendirme ve hareket koordinasyonunu tek bir öğrenme sistemi altında gerçekleştirebiliyor.

    Yayında hatalar da görüldü

    Canlı yayın boyunca sistem tamamen kusursuz çalışmadı. Erken aşamalarda robotlardan birinin karton kutuyu yanlış çevirdiği ve barkodun istenen yönde olmadığı görüldü. Bazen kısa süreli duraklamalar da yaşandı ve bazı paketler gözden kaçırıldı. Ancak Figure AI’a göre asıl önemli nokta, sistemin hata sonrası tamamen durmaması ve görevine devam edebilmesi oldu.

    Şirket, uzun süreli otonom operasyonlarda ara sıra oluşan küçük hataların doğal olduğunu, önemli olanın robotların sistem çökmesi yaşamadan görevlerini sürdürebilmesi olduğunu savunuyor.

    Robotlar arızayı kendi tespit edip değişim isteyebiliyor

    Brett Adcock, canlı yayından önce yaptığı açıklamalarda sekiz saatlik kesintisiz operasyon sırasında teknik sorun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu kabul etmişti. Bu nedenle şirketin “çoklu robot koordinasyonu” adı verilen özel bir yapı geliştirdiği belirtildi.

    Adcock’un açıklamasına göre bir robot sistemsel problem algıladığında kendi kendine teşhis koyabiliyor. Eğer sorun devam ederse robot bakım alanına otonom şekilde gidiyor ve filodaki başka bir robottan görevi devralmasını talep ediyor. Tüm bu süreçte insan müdahalesi bulunmuyor.

    Her ne kadar yayın teknik açıdan dikkat çekici bulunsa da bazı uzmanlar gösterimin kapsamını sınırlı olarak değerlendirdi. Eleştirilerin temelinde robotların yalnızca tek bir göreve odaklanması yer aldı. Sekiz saat boyunca aynı paket yönlendirme işlemini yapmak, bazı yorumcular tarafından genel amaçlı insansı robot vizyonu açısından yeterince kapsamlı görülmedi. Ancak Figure AI’ın amacı, robotların fiziksel dayanıklılığını ve uzun vardiyalarda insan desteği olmadan çalışabildiğini göstermek olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    porselen diş kaplama yaptiranlar yorumları toyota corolla yorum passat paket sıralaması anne kedi ölen yavrusunu ne yapar modeme vpn kurma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum