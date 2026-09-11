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    İnsansı robotlar eylem düzenledi: “Yasa istiyoruz, kurallar istiyoruz”

    Polonya’da yaklaşık 30 robot, bu kez gösteri yapmak için sokağa çıktı. İnsansı robotların da yer aldığı protestoda yapay zeka ve otomasyon için daha sıkı kurallar talep edildi.

    İnsansı robotlar eylem düzenledi: “Kurallar istiyoruz” Tam Boyutta Gör
    Polonya’nın başkenti Varşova’da yaklaşık 30 robot, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için Polonya Dijital İşler Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Robotlar, daha sıkı düzenleme ve çalışanların korunması çağrısında bulundu.

    Robotlar Polonya hükümetinden yasa istedi

    Protesto sırasında yan yana sıralanan robotlar Polonya bayrakları taşıyarak “Düzenleme istiyoruz, kurallar istiyoruz, yasa istiyoruz” ve “Beklemeyin, düzenleyin, işleri koruyun” sloganları attı.

    [youtube=https://x.com/Reuters/status/2098141962981531814]

    Protesto akıllara Markus liderliğinde bilinç kazanan androidlerin sokaklara dökülerek insanlarla eşit haklar, yasal koruma ve özgürlük talep ettiği anları getirmiş olabilir. Ancak henüz Detroit: Become Human tarafından resmedilen bu senaryoyu yaşamıyoruz. Zira bu robotlar insanlar tarafından kontrole diliyor. Talepler de yine insanlar için.

    Organizasyonun arkasında ise etkinliklerde kullanılmak üzere robot kiralayan Delta Robots bulunuyor. Girişimin temel amacı, otomasyonun istihdam üzerindeki etkileri daha da büyümeden kamuoyunda tartışma başlatılması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olarak açıklandı.

    Organizatörlere göre yapay zeka ve robotların yaygınlaşması bazı çalışanlar için yeni fırsatlar yaratırken bazı kişilerin yeniden eğitim almasını veya tamamen farklı işlere yönelmesini gerektirebilir. Bu süreçte çalışanların nasıl korunacağı, insanların değişime hazırlanmasından kimin sorumlu olacağı ve yeniden beceri kazandırma programlarının nasıl yürütüleceği konusunda net bir yol gerekiyor.

    Bakan protestocularla görüştü

    Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de protestocuların yanına gelerek talepleri dinledi. Gawkowski, bakanlığın hedeflerinin göstericilerin endişeleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek “İnsanlar önceliklidir ve bizim için en önemli olan da budur” mesajını verdi.

    Bakan ayrıca yapay zekanın geliştirilmesi ve güvenliğine yönelik bir komite kurulacağını açıkladı. Hükümetin planları arasında, şirketlerin yapay zeka çözümlerini daha geniş çapta kullanıma sunmadan önce kontrollü bir ortamda deneyebilmesine imkan verecek sistemleri oluşturmak da bulunuyor.

    Ancak Delta Robots temsilcisi Grzegorz Kulis, parlamentonun alt kanadı Sejm’de görüşülen yapay zeka sistemlerine ilişkin yasa taslağının otomasyondan etkilenecek çalışanlar için yeterli pratik koruma sağlamadığını savundu. Kulis ayrıca kampanyanın şirket açısından bir halkla ilişkiler değerinin de bulunduğunu kabul etti. Buna karşın robotları kullanan taraf olmalarına rağmen kendilerinin de insan olduğunu ve yeterli düzenleme yapılmaması halinde insanların daha önce karşılaşmadığı ölçekte bir durumla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

    “Yeni göçmenler AI ajanları ve robotlar olacak”

    İnsansı robotlar eylem düzenledi: “Kurallar istiyoruz” Tam Boyutta Gör
    Kulis, yapay zekanın gelecekteki etkisine dikkat çekmek için ilginç bir benzetme de yaptı. Toplumda göçmenlerin etkisinin sürekli tartışıldığını belirten Kulis, gelecekte insanların “göçmen” olarak gördüğü yeni unsurların Atlantik’i denizaltı kabloları üzerinden geçen yapay zeka ajanları veya Çin’den konteynerlerle gönderilen insansı robotlar olabileceği uyarısında bulundu.
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