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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, insansı robot üretecek firmalar için yeni bir hibe programı açıkladı. Program kapsamında sanayide kullanılacak yerli ve yapay zeka destekli insansı robot geliştirme projelerine yüzde 50 oranında hibe sağlanacak. Bakanlık bu hamleyle, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Destekten yararlanmak isteyen firmalar 31 Aralık 2026 tarihine kadar online başvuru yapabilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi sektöründe kullanılabilecek insansı robotların geliştirilmesi için yeni bir destek programı başlattı. Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı kapsamında firmaların proje bütçelerinin yüzde 50'si hibe olarak karşılanacak. Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programını duyurdu. Çağrının temel amacı, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, Türkiye'nin insansı robot teknolojilerindeki geliştirme kapasitesinin artırılması ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması olarak belirtildi.

Kacır, destek programıyla Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Yerli insansı robot teknolojileri geliştirilecek

Destek programı mevcut robot teknolojilerinin sanayide kullanılmasının yanı sıra Türkiye'de özgün ve yerli insansı robot çözümlerinin geliştirilmesini de hedefliyor. Bu kapsamda yapay zeka destekli robot sistemleri, yenilikçi robotik çözümler ve milli robot teknolojilerinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

Çağrıda özellikle sanayi uygulamalarına yönelik ileri teknolojili insansı robot geliştirme yetkinliğinin artırılması, yerli robot üretim ekosisteminin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi öne çıkıyor. Ayrıca geliştirilecek teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Programın hedefleri arasında sanayi odaklı, özgün ve yerli insansı robotların geliştirilmesi de bulunuyor. Böylece Türkiye'nin robotik teknolojiler alanındaki üretim ve mühendislik yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026

Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'na başvurular, rip.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Projeler için sağlanacak hibe desteği, toplam proje bütçesinin yüzde 50'siyle sınırlı olacak.

Firmaların destek programından yararlanabilmek için başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

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