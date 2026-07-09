İnsansı robotlar dünyada ilk kez uzaktan kontrolle ameliyat gerçekleştirdi

Araştırmacılar tarafından yürütülen denemelerde ilk operasyonda bir cerrah ile insansı robot birlikte safra kesesi alma ameliyatını gerçekleştirdi. İkinci operasyonda ise iki insansı robot koordineli şekilde aynı cerrahi müdahalede görev aldı. Her iki operasyon da büyük primat dışı memeliler üzerinde yapıldı.
Mevcut ameliyathanelerde çalışabiliyor
Ekip, robotların insan benzeri kontrol yapısının geleneksel robotik cerrahi sistemlerine göre daha doğal bir kullanım sunduğunu ve klinik öncesi testlerde mevcut robotik cerrahi platformlarına benzer hassasiyet elde edildiğini açıkladı.
Geleneksel cerrah robotlara göre avantajlı
Öte yandan araştırmacılar teknolojinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu vurguluyor. Denemelerde robotların zaman zaman yeniden kalibre edilmesigerektiği ve bunun operasyon süresini uzattığı belirtiliyor. Özellikle iletişim gecikmesinin azaltılmasının ameliyatlar için kritik olduğu ifade edildi.
UC San Diego ekibi, gelecekte insansı robotların yalnızca ameliyat yapmakla kalmayıp cerrahi aletleri hazırlama, sağlık personeline destek olma ve ameliyathane içindeki rutin görevleri üstlenme gibi alanlarda da kullanılabileceğini öngörüyor.