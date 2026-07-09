İnsansı robotlar dünyada ilk kez uzaktan kontrolle ameliyat gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör ABD'deki California Üniversitesi San Diego (UC San Diego - UCSD) araştırmacıları, uzaktan kontrol edilen insansı robotların kullanıldığı ilk cerrahi operasyonları başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Klinik öncesi çalışmalarda gerçekleştirilen iki operasyon, insansı robotların gelecekte cerrahlara destek olabileceğini ve uzaktan ameliyatların önünü açabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar tarafından yürütülen denemelerde ilk operasyonda bir cerrah ile insansı robot birlikte safra kesesi alma ameliyatını gerçekleştirdi. İkinci operasyonda ise iki insansı robot koordineli şekilde aynı cerrahi müdahalede görev aldı. Her iki operasyon da büyük primat dışı memeliler üzerinde yapıldı.

Mevcut ameliyathanelerde çalışabiliyor

Tam Boyutta Gör Çalışmada kullanılan Surgie adlı insansı robotlar, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 27 kilogram ağırlığında. Araştırmacılar, standart cerrahi aletlerini kullanabilmeleri için robotlara özel adaptörler ekledi. Böylece sistem, mevcut ameliyathane altyapısına önemli bir değişiklik gerektirmeden entegre edilebildi. Robotların temeli ise Unitree’nin G1 modeli.

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Ekip, robotların insan benzeri kontrol yapısının geleneksel robotik cerrahi sistemlerine göre daha doğal bir kullanım sunduğunu ve klinik öncesi testlerde mevcut robotik cerrahi platformlarına benzer hassasiyet elde edildiğini açıkladı.

Geleneksel cerrah robotlara göre avantajlı

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, günümüzde kullanılan robotik cerrahi sistemlerinin belirli işlemler için geliştirildiğini ve genellikle üç veya dört robotik kola, özel yazılımlara ve yalnızca kendilerine ait cerrahi ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Yaklaşık 816 kilogram ağırlığındaki bu sistemler, özel olarak tasarlanmış ameliyathaneler, uzun kurulum süreçleri ve eğitimli teknik ekip gerektirdiği için maliyetleri oldukça yüksek oluyor.

Öte yandan araştırmacılar teknolojinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu vurguluyor. Denemelerde robotların zaman zaman yeniden kalibre edilmesi gerektiği ve bunun operasyon süresini uzattığı belirtiliyor. Özellikle iletişim gecikmesinin azaltılmasının ameliyatlar için kritik olduğu ifade edildi.

UC San Diego ekibi, gelecekte insansı robotların yalnızca ameliyat yapmakla kalmayıp cerrahi aletleri hazırlama, sağlık personeline destek olma ve ameliyathane içindeki rutin görevleri üstlenme gibi alanlarda da kullanılabileceğini öngörüyor.

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İnsansı robotlar uzaktan kontrolle ameliyat gerçekleştirdi

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