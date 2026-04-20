İnsansı robotlardan tarihi yarı maraton koşusu: İnsan rekoru kırıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen yarı maratonda tarihi anlara tanıklık edildi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen maratonda insanlar, insansı robotlara fark atmıştı. Ancak bu yıl işler değişti. Zira yarışta, bir robotun 21 kilometrelik parkuru insan dünya rekorundan daha kısa sürede tamamlaması, robotik alanındaki ilerlemenin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

50 dakika 26 saniyelik dereceyle zirveye çıktı

Gerçekleştirilen yarışta, Çinli akıllı telefon üreticisi Honor tarafından geliştirilen Lightning adlı robot birinciliği elde etti. Söz konusu robot, yarı maratonu 50 dakika 26 saniyede tamamladı.

Bu derece, Uganda’lı atlet Jacob Kiplimo’nun Mart 2025’te Lizbon’da kırdığı yaklaşık 57 dakikalık insan dünya rekorunu geride bıraktı.

Çin’deki yarı maratona katılan ve ilk üçte yer alan insanların tamamı 1 saatten uzun sürelere imza attı. Yarışmanın ilk üç basamağının tamamı ise Honor robotlarının oldu.

Geçen yıla kıyasla dev sıçrama

Yarışın bu yılki sonuçları yalnızca insanlarla kıyaslandığında değil, robot teknolojisinin kendi gelişimi açısından da dikkat çekici. İlk kez geçen yıl düzenlenen etkinlikte en hızlı robot, parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlayabilmişti. Bu yıl elde edilen süreler, robotik hareket kabiliyeti ve enerji verimliliğinde dramatik bir ilerleme yaşandığını ortaya koyuyor.

Yarışa katılan robotların yaklaşık yüzde 40’ı parkuru tamamen otonom şekilde tamamlarken geri kalan kısmı uzaktan kontrol edildi. İlginç bir şekilde, en hızlı robot aslında bu değildi. Zira aynı Honor robotunun uzaktan kumandalı versiyonu parkuru 48 dakika 19 saniyede tamamladı. Yarışı kazanan robot ise otonom navigasyon kabiliyeti sayesinde puanlama sisteminde avantaj elde etti.

Buna rağmen yarış kusursuz değildi. Start anında düşen robotlar ve bariyerlere çarpan modeller, sistemler için halen çok büyük bir gelişim penceresinin olduğunu gösterdi.

Yarışmaya ise 26 markadan 300 robotla yarışan toplam 100 takım katılım sağladı. Takımların beşi uluslararası, diğerleri ise yereldi. Bu, Fransa, Almanya ve Brezilya'dan uluslararası takımların da yer aldığı ilk yarışmaya göre yaklaşık beş kat daha büyük bir katılım anlamına geliyor. Öne çıkan robotlar arasında Honor'dan Yuanqi Zai ve Lightning, Unitree'den H1, Tiangong 1.0 Ultra, Tiangong Ultra-2026, Tiangong Ultra-2025 ve Noetix Robotics'ten B2 yer aldı.

İnsan anatomisinden ilham alan tasarım

Tam Boyutta Gör Yarışın kazanan 1,69 metre boyundaki Honor robotu ilhamını da insan atletlerden alıyor. Yaklaşık 95 santimetrelik uzun bacak yapısı sayesinde daha geniş adımlar atabilen robot, aynı zamanda şirket içinde geliştirilen güçlü bir sıvı soğutma sistemi ile donatıldı. Bu sistem, uzun süreli yüksek performans sırasında donanımın stabil çalışmasını sağlıyor.

Yetkililere göre bu tür teknolojiler yalnızca yarışlar için değil, gelecekte endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilecek. Özellikle yapısal dayanıklılık ve ısı yönetimi çözümlerinin farklı sektörlere uyarlanması planlanıyor.

Robotlar, Çin’in ileri teknoloji alanındaki stratejik hedefleriyle de doğrudan bağlantılı. Ülkenin 2026-2030 dönemini kapsayan planında, insansı robotlar ve yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Öte yandan küresel araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, AGIBOT, Unitree Robotics ve UBTech gibi Çinli firmalar, genel amaçlı robot sevkiyatında dünya liderleri arasında bulunuyor. Bu şirketlerin her biri geçen yıl binlerce robot sevkiyatı gerçekleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: