İnsansız hava araçlarının güveliği için çalışmalar devam ediyor

Dört pervaneli yapılarına, havada asılı kalabilmelerine ve gelişmiş GPS temelli takip sistemlerine rağmen insansız hava araçlarını çevrede bulunanlara zarar vermeden uçurmak halen ciddi bir çalışma gerektiyor. Bu sorun üzerine uzun zamandır çalışma gösteren Zurich Üniversitesi, yeni sistemiyle somut sonuçlar ortaya koyuyor.

Şimdilik üzerinde tek kamera yer alan ufak bir dört pervaneli insansız hava aracı için geliştirilen teknoloji, insansız hava aracına hazırlanan özel yazılım ile çevresini algılama özelliği getiriyor. Belirli bir yükseliğe çıkartılan insansız hava aracı kamerası üzerinde çevrede bulunan objeleri belirliyor ve olası rüzgar ya da kontrol kayıplarında bu objelere çarpmadan güvenli şekilde insansız hava aracını indirebiliyor.

Bu noktada özellikle çevrede bulunan diğer insanlar için ciddi bir güvenlik önlemi getiren teknoloji, oldukça uzak ya da yüksek seviyelerde yaşanabilecek GPS sinyal kayıplarında da fayda sağlıyor ve belirtildiği kadarıyla sürekli olarak üç boyutlu haritalandırma yaparak iniş yapabileceği düz alanları belirlemeye çalışıyor. Sistem ayrıca insansız hava aracının pervane kaybetmesi durumlarında da kontrollü inişin önünü aralıyor.

Zurich Üniversitesi bu yeni teknolojiyi yaygın kullanıma geçirebilmek adına çalışmaya devam ediyor.

http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2015/Drohnen_en.html