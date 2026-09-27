Insta360, akıllı gözlüklerde konforu öne çıkarıyor

Insta360, akıllı gözlüklerde kamera deneyimine odaklanıyor
Kamera teknolojileriyle tanınan şirket, yeni ürününün teknik özelliklerini henüz açıklamış değil. Ancak şirketin yaptığı açıklamada yapay zeka destekli akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını doğrulaması, projenin yalnızca patent seviyesinde kalmadığını gösteriyor. Patentte yer alan bölünmüş pil mimarisi ise özellikle gözlüklerin günlük kullanım sırasında oluşturduğu ağırlık ve yüz bölgesindeki baskıya farklı bir çözüm getiriyor.
Geleneksel akıllı gözlük tasarımlarında elektronik bileşenlerin önemli bir bölümü doğrudan çerçevenin içerisine yerleştiriliyor. Pil de bu bileşenler arasında bulunduğu için gözlüğün toplam ağırlığı burun köprüsü ve kulakların üzerine dağılıyor. İlk bakışta küçük görünen birkaç gramlık fark bile cihaz uzun süre kullanıldığında hissedilebilir hale gelirken, özellikle video kaydı gibi kesintisiz kullanım senaryolarında bu durum tasarım açısından daha önemli bir faktöre dönüşüyor.
Insta360'ın patentinde değerlendirilen sistem, ana gözlük gövdesini ayrı bir pil paketiyle ince ve esnek bir kablo üzerinden bağlıyor. Güç ünitesinin kullanıcının vücudunun farklı bir bölümünde taşınması, pilin kapladığı alanı doğrudan çerçeveden çıkarmayı mümkün kılıyor. Bu sayede gözlük gövdesinin standart gözlük formuna daha fazla yaklaşması ve yüz üzerindeki mekanik yükün azaltılması amaçlanıyor. Bunun karşılığında ise kullanıcı, gözlük ile harici güç kaynağı arasındaki kabloyu günlük kullanım sırasında yönetmek zorunda kalacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: