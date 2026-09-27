Insta360, akıllı gözlüklerde konforu öne çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Insta360, yapay zeka destekli akıllı gözlükler geliştirdiğini doğrularken ürünün fiziksel tasarımına ilişkin dikkat çekici bir yaklaşım da patent belgelerinde ortaya çıktı. Şirketin üzerinde çalıştığı sistem, pili doğrudan gözlük çerçevesine yerleştirmek yerine kullanıcının vücudunun başka bir bölümünde taşıdığı ayrı bir güç ünitesinden yararlanıyor. Böylece Insta360 akıllı gözlük modelinde temel hedefin yalnızca yapay zeka özellikleri değil, uzun süre kullanılabilen daha hafif bir gözlük formu olması bekleniyor.

Insta360, akıllı gözlüklerde kamera deneyimine odaklanıyor

Kamera teknolojileriyle tanınan şirket, yeni ürününün teknik özelliklerini henüz açıklamış değil. Ancak şirketin yaptığı açıklamada yapay zeka destekli akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını doğrulaması, projenin yalnızca patent seviyesinde kalmadığını gösteriyor. Patentte yer alan bölünmüş pil mimarisi ise özellikle gözlüklerin günlük kullanım sırasında oluşturduğu ağırlık ve yüz bölgesindeki baskıya farklı bir çözüm getiriyor.

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Geleneksel akıllı gözlük tasarımlarında elektronik bileşenlerin önemli bir bölümü doğrudan çerçevenin içerisine yerleştiriliyor. Pil de bu bileşenler arasında bulunduğu için gözlüğün toplam ağırlığı burun köprüsü ve kulakların üzerine dağılıyor. İlk bakışta küçük görünen birkaç gramlık fark bile cihaz uzun süre kullanıldığında hissedilebilir hale gelirken, özellikle video kaydı gibi kesintisiz kullanım senaryolarında bu durum tasarım açısından daha önemli bir faktöre dönüşüyor.

Insta360'ın patentinde değerlendirilen sistem, ana gözlük gövdesini ayrı bir pil paketiyle ince ve esnek bir kablo üzerinden bağlıyor. Güç ünitesinin kullanıcının vücudunun farklı bir bölümünde taşınması, pilin kapladığı alanı doğrudan çerçeveden çıkarmayı mümkün kılıyor. Bu sayede gözlük gövdesinin standart gözlük formuna daha fazla yaklaşması ve yüz üzerindeki mekanik yükün azaltılması amaçlanıyor. Bunun karşılığında ise kullanıcı, gözlük ile harici güç kaynağı arasındaki kabloyu günlük kullanım sırasında yönetmek zorunda kalacak.

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