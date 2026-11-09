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    Insta360 Efsane Cuma Fırsatları başlıyor: Seçili Ürünlerde %40’a varan indirim! Gelecek yılın çekimlerine şimdiden hazırlanın!

    Insta360'ın Efsane Cuma kampanyasında seçili kamera ve aksesuarlar %40'a varan indirimlerle satışa sunuluyor. İşte öne çıkan indirimli Insta 360 modelleri...        

    Insta360 Efsane Cuma Fırsatları başlıyor Tam Boyutta Gör
     Insta360, Türkiye'deki kullanıcılarına özel Efsane Cuma kampanyası başlatıyor. 8-28 Kasım tarihleri arasında seçili Insta360 kamera ve aksesuarları %40'a varan indirimlerle satılacak.

    Bu yıl tanıtılan Insta360 X6 ve Insta360 Luna Ultra, markanın en yeni iki ürünü arasında yer alıyor. Kampanya kapsamında Insta360 X6 ile Luna Ultra ürün ailesindeki Insta360 Luna Ultra Creator Bundle ilk kez indirime giriyor.

    Her iki seçenek de 8-19 Kasım tarihleri arasında %10 indirimli fiyatlarla satın alınabilecek. Yıl sonuna kadar bu ürünler için başka bir indirim kampanyası planlanmıyor. Dolayısıyla X6 veya Luna Ultra Creator Bundle satın almayı düşünenler için Efsane Cuma önemli bir fırsat olacak.

    Insta360 X6: Tek kamerada üç farklı çekim seçeneği

    Insta360 X6, X serisinin altıncı nesil amiral gemisi. Görüntü kalitesinin yanı sıra farklı çekim koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla da önceki modellerden ayrılıyor.

    Insta360 Efsane Cuma Fırsatları başlıyor Tam Boyutta Gör
    X6, 8K/50 fps'ye kadar 360° video kaydı yapabiliyor. Konuyu otomatik olarak takip ederek 4K çözünürlükte standart kadrajlı videolar oluşturabiliyor. Tek lens modunda ise 5K/60 fps'ye kadar kayıt yapan bir aksiyon kamerası olarak kullanılabiliyor.

    Kamerada Sony tarafından özel olarak üretilen iki adet 1/1,1 inç kare sensör bulunuyor. X5'e kıyasla %33 daha geniş bir toplam sensör alanına sahip olan X6, daha fazla ışık yakalayabiliyor. Bu sayede görüntülerdeki ince ayrıntılar daha iyi korunuyor ve özellikle düşük ışık koşullarında daha net sonuçlar elde ediliyor.

    X6'nın yenilikleri yalnızca donanımla sınırlı değil. Yapay zekâ destekli AI Director özelliği, çekilen görüntüleri analiz ederek öne çıkan anları seçiyor ve paylaşılmaya hazır videolar hazırlıyor. Kamera şarj olurken de çalışabilen bu özellik, kullanıcıların uzun süre manuel kurgu yapma ihtiyacını azaltıyor. Hazırlanan videolar doğrudan Insta360 uygulamasına aktarılabiliyor. Böylece çekimden düzenlemeye, düzenlemeden paylaşıma uzanan süreç daha kolay hâle geliyor.

    Insta360 Luna Ultra: İçerik üreticileri için daha fazla çekim özgürlüğü

    Insta360 Luna Ultra, Leica iş birliğiyle geliştirilen çift lensli bir 8K el tipi gimbal kamera. Görüntüleme sisteminde Leica Summicron lens, 1 inç sensör ve ayrı bir telefoto kamera bulunuyor.

    Efsane Cuma kampanyasında indirime giren seçenek ise Insta360 Luna Ultra Creator Bundle. Bu paket, 8-19 Kasım tarihleri arasında %10 indirimle satışa sunulacak.

    Insta360 Efsane Cuma Fırsatları başlıyor Tam Boyutta Gör
    Luna Ultra'nın öne çıkan özelliklerinden biri, 2 inçlik çıkarılabilir OLED ekranı. Ekran, kameradan ayrıldığında canlı ön izleme ve uzaktan kontrol için kullanılabiliyor. Bu özellik özellikle tek başına çekim yapan içerik üreticilerinin işini kolaylaştırıyor.

    Selfie çekerken, farklı kamera açıları denerken veya kamerayı uzaktan konumlandırmak gerektiğinde kullanıcıya daha fazla hareket özgürlüğü sağlıyor. Böylece daha önce ikinci bir kişinin yardımını gerektirebilecek çekimler tek başına da yapılabiliyor.

    Luna Ultra, yakınlaştırma kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Kamera tek başına 15 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. İsteğe bağlı Ultra Telephoto Lens aksesuarı eklendiğinde bu değer 22,5 kata kadar çıkıyor ve 450 mm'ye kadar eşdeğer odak uzaklığı elde edilebiliyor.

    Seyahat videolarından portrelere, günlük çekimlerden uzaktaki ayrıntıların kaydedilmesine kadar farklı kullanım alanlarına uyum sağlayan Luna Ultra, kompakt yapısıyla da kolayca taşınabiliyor.

    Kampanya yalnızca yeni modellerle sınırlı değil

    Insta360'ın 21 gün sürecek Efsane Cuma kampanyasına markanın farklı kategorilerdeki kamera ve aksesuarları da dâhil olacak.

    İster ilk kez 360° kamera kullanmayı planlıyor olun, ister günlük hayatınızı ve seyahatlerinizi kaydetmek için küçük ve taşınabilir bir kamera arayın, isterseniz de mevcut çekim ekipmanınızı yenilemek isteyin; kampanyada farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler bulunuyor.

    Öne çıkan indirim oranları şöyle:

    • Insta360 X5: %25 indirim
    • Insta360 X4 Air: %22 indirim
    • Insta360 GO Ultra: %20 indirim
    • Insta360 Ace Pro 2: %15 indirim
    • Insta360 X6: %10 indirim
    • Insta360 Luna Ultra Creator Bundle: %10 indirim

    Bunların yanı sıra seçili ürünlerde indirim oranı %40'a kadar çıkıyor. Böylece kullanıcılar hem Insta360 ürün ailesini keşfetme hem de mevcut kamera ekipmanlarını daha uygun fiyatlarla yenileme fırsatı bulabilecek.

    Insta360 Efsane Cuma kampanyası, 8-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'deki katılımcı satış kanallarında geçerli olacak. Ancak Insta360 X6 ve Insta360 Luna Ultra Creator Bundle için kampanya takvimi daha kısa. Bu iki seçenekteki %10 indirim, genel kampanyanın sona ermesinden dokuz gün önce, 19 Kasım'da bitecek. İlk indirim fırsatından yararlanmak isteyenlerin alışverişlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

    Insta360'ın yeni ürünleri, kampanyaları ve güncel fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak için Insta360 Türkiye'nin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Yeni çekim fikirleri edinmek, farklı kullanım deneyimlerini paylaşmak, ödüllü etkinlikleri takip etmek ve diğer kullanıcılarla tanışmak için WhatsApp'taki Insta360 Türkiye topluluğuna katılabilirsiniz.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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