DJI Osmo Pocket'a güçlü rakip: Modüler tasarımlı Insta360 Luna Ultra geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Sızdırılan Insta360 Luna Ultra teknik özellikleri, 1 inçlik ana sensör, 3.9x optik yakınlaştırma yapabilen zoom lensi ve gimbalın tutma yerinden ayrılmasını sağlayan modüler tasarımını doğruluyor. 4K/240fps ve Leica mühendisliği ürünü optikleriyle Luna Ultra, tek lensli Luna Pro ile birlikte 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonlarında piyasaya sürülebilir.

Insta360 Luna Ultra: 6x zoom, modüler tasarım, 4K/240fps

Tam Boyutta Gör Paylaşılan özellikler, Insta360 Luna Ultra'nın basit bir gimbal kamera olmadığını, mevcut el tipi kameralardan farklı, yenilikçi modüler, çift lensli bir sisteme sahip olduğunu gösteriyor. Ana/geniş açılı lens, 18 mm eşdeğer odak uzaklığı ve parlak f/2.0 diyafram açıklığı ile eşleştirilmiş 1 inçlik bir CMOS sensör içeriyor. Telefoto/zoom lens, 70 mm eşdeğer odak uzaklığı ve f/2.8 diyafram açıklığı ile 1/1.3 inçlik bir CMOS sensör (çoğu amiral gemisi aksiyon kamerasında bulunanla aynı boyutta) kullanıyor. İddialara göre, zoom aralığı 3.9x optik zoom, 6x kayıpsız zoom'a kadar çıkıyor. Her iki lens de 10 bit renk derinliği, Dolby Vision HDR ve 4K 240 fps ağır çekim kaydı, yapay zeka destekli obje takibi için Deep Track 3.0 özelliği sunuyor.

Insta Luna Ultra, 1000 nit parlaklık sağlayan 2 inç dönebilen OLED dokunmatik ekrana sahip. “Twist Modular Design" gimbal başlığının tutma yerinden ayrılmasına olanak tanıyor; 150 gramdan daha hafif. Gimbal, 1500 mAh bataryadan güç alıyor ve 180 dakikaya kadar kesintisiz kayıt yapabiliyor.

Insta360 Luna Ultra ve Luna Pro'nun Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: