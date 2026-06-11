DJI Osmo Pocket rakibi Insta360 Luna Ultra satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar 360 derecelik aksiyon kameralarıyla tanıdığımız Insta360, DJI markasının etkili olduğu bir alana yani gimbal kamera alanına iddialı bir giriş yapıyor. Insta360 Luna Ultra premium bir fiyat etiketine sahip.

Insta360 Luna Ultra özellikleri ve fiyatı

Leica ortaklığında geliştirilen Luna Ultra modelinin ana kamerası 18 mm eşdeğer odak uzaklığı ve parlak f/2.0 diyafram açıklığı ile eşleştirilmiş 1 inçlik CMOS sensör barındırıyor. Telefoto kamera ise 70 mm eşdeğer odak uzaklığı ve f/2.8 diyafram açıklığı ile 1/1.3 inçlik bir CMOS sensör kullanıyor.

Insta360 Luna Ultra özellikleri sızdırıldı 1 ay önce eklendi

Kamera paketi 3.9 optik yakınlaştırma ve 12x kayıpsız yakınlaştırmaya çıkabiliyor, 8K 30fps kare hızında görüntü yakalanabiliyor. Fotoğraf tarafında 37MP görüntü ve 200MP panorama destekleniyor. Her iki kamera da 10 bit renk derinliği, Dolby Vision HDR ve 4K 240 fps ağır çekim kaydı, yapay zekâ destekli obje takibi için Deep Track 3.0 özelliği sunuyor.

Dahili rüzgâr kesici olan kamerada iki inçlik OLED ekran ayrılabiliyor ve uzaktan kontrol imkânı veriyor. Nesne takibi yapay zekâ ile yapılırken tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabiliyor. Dahili hafıza 47GB kapasiteye kadar fotoğraf ve video alabilirken 1TB’a kadar da genişleme mevcut. Insta360 Luna Ultra gimbal kamera 40999TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Insta360 Luna Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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