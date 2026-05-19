Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Insta360 Mic Pro e-mürekkep ekranı ile geliyor

    Yeniliği seven yayıncılar için geliştirilen Insta360 Mic Pro kablosuz mikrofon seti dahili ekranının yanı sıra yüksek ses kalitesi, dahili depolama alanı, bağımsız kullanım gibi özelliklerle geliyor.

    Insta360 Mic Pro Tam Boyutta Gör
    Insta360 markasının yayıncılık alanına yeni bir soluk getirecek mikrofon modeli Mic Pro resmi olarak satışa sunuldu. DJI Mic ile rakip olacak yeni model olabildiğince fazla yeniliği bünyesinde toplamaya çalışmış.

    Insta360 Mic Pro özellikleri ve fiyatı

    Insta360 Mic Pro sektörün ilk e-mürekkep ekranlı mikrofonu olarak dikkat çekiyor. Mikrofon alıcısını kaplayan renkli ekrana uygulama üzerinden farklı görseller ve metinler yükleyebiliyorsunuz. Oldukça canlı renkleri olan ekran şarj esnasında kendini yenileyerek olası yanmaların önüne geçiyor.

    Her mikrofon alıcısında 3 mikrofon yer alıyor ve yapay zekâ ile gelişmiş gürültü engelleme yapabiliyor. Kullanıcı 3 farklı polar desen (çok yönlü, kardioid, figüre-8) arasından ortama göre seçim yapabiliyor. Mikrofonların ayrıca 32-bit yüzen dahili kayıt sistemi var, bu da yakalanan sesin kesilmemesi anlamına geliyor.

    32GB depolaması sayesinde bağımsız olarak da ses kaydedebilen mikrofon Insta360 kameralarına doğrudan bağlanabilirken yüksek ses kalitesini devreye alıyor. Diğer kameralara bağlanırken USB Tip-C ve 3.5mm kablo ile standart kalite sunuyor. Verici adaptörde yer alan ekran ile pek çok ayar yapılabiliyor, veri takip edilebiliyor. Ayrıca her alıcının da bağımsız olarak kullanılabildiği ve Tip-C üzerinden veri aktarabildiği belirtilmiş.

    Insta360 Mic Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Her mikrofon 11 saat kullanım süresi sunarken hızlı şarj ile 5 dakikada 1.5 saatlik süre kazanabiliyor. Verici adaptör ise 10 saate kadar kullanılabiliyor ve yine 5 dakikalık hızlı şarj özelliği mevcut. 2815mAh kapasiteli muhafaza içerisinde belirli senaryolarda üçer kez şarj olabiliyor. Ayrıca her alıcı mikrofonun kendi Tip-C girişi olduğu için şarj sorunu olmuyor. Insta360 Mic Pro mikrofon modeli standart paket 330$. Eğer tek mikrofon alıcısı isterseniz 100$ ödemeniz gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    planet 7 sıfır fiyatı meşale yakmak yasak mı hgs etiketi yapıştırmak zorunlu mu adalet bakanlığı araç sticker en inandırıcı bahaneler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum