Insta360 Mic Pro e-mürekkep ekranı ile geliyor

Insta360 markasının yayıncılık alanına yeni bir soluk getirecek mikrofon modeli Mic Pro resmi olarak satışa sunuldu. DJI Mic ile rakip olacak yeni model olabildiğince fazla yeniliği bünyesinde toplamaya çalışmış.

Insta360 Mic Pro özellikleri ve fiyatı

Insta360 Mic Pro sektörün ilk e-mürekkep ekranlı mikrofonu olarak dikkat çekiyor. Mikrofon alıcısını kaplayan renkli ekrana uygulama üzerinden farklı görseller ve metinler yükleyebiliyorsunuz. Oldukça canlı renkleri olan ekran şarj esnasında kendini yenileyerek olası yanmaların önüne geçiyor.

Her mikrofon alıcısında 3 mikrofon yer alıyor ve yapay zekâ ile gelişmiş gürültü engelleme yapabiliyor. Kullanıcı 3 farklı polar desen (çok yönlü, kardioid, figüre-8) arasından ortama göre seçim yapabiliyor. Mikrofonların ayrıca 32-bit yüzen dahili kayıt sistemi var, bu da yakalanan sesin kesilmemesi anlamına geliyor.

32GB depolaması sayesinde bağımsız olarak da ses kaydedebilen mikrofon Insta360 kameralarına doğrudan bağlanabilirken yüksek ses kalitesini devreye alıyor. Diğer kameralara bağlanırken USB Tip-C ve 3.5mm kablo ile standart kalite sunuyor. Verici adaptörde yer alan ekran ile pek çok ayar yapılabiliyor, veri takip edilebiliyor. Ayrıca her alıcının da bağımsız olarak kullanılabildiği ve Tip-C üzerinden veri aktarabildiği belirtilmiş.

Her mikrofon 11 saat kullanım süresi sunarken hızlı şarj ile 5 dakikada 1.5 saatlik süre kazanabiliyor. Verici adaptör ise 10 saate kadar kullanılabiliyor ve yine 5 dakikalık hızlı şarj özelliği mevcut. 2815mAh kapasiteli muhafaza içerisinde belirli senaryolarda üçer kez şarj olabiliyor. Ayrıca her alıcı mikrofonun kendi Tip-C girişi olduğu için şarj sorunu olmuyor. Insta360 Mic Pro mikrofon modeli standart paket 330$. Eğer tek mikrofon alıcısı isterseniz 100$ ödemeniz gerekiyor.

