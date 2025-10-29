Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Insta360 X4 Air en hafif 360 derecelik 8K aksiyon kamerası oldu

    Insta360 X4 Air aksiyon kamerası 163 gram ağırlık, 29MP çözünürlüğünde çift 1/1.8 inç sensör, çıkarılabilir batarya, 8K 30fps veya 6K 24fps video kaydı gibi özelliklerle geliyor.

    Insta360 X4 Air Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de raflarda gördüğümüz Insta360 aksiyon kamerası üreticisi, şimdiye kadar en hafif olduğunu iddia ettiği 8K çözünürlükte 360 derecelik kayıt yapabilen X4 Air adlı yeni modelini duyurdu.

    Insta360 X4 Air özellikleri ve fiyatı

    Insta360 X4 Air aksiyon kamerası sadece 165 gram ağırlığında. 8K 360 derecelik aksiyon kameraları arasında ona yaklaşabilen 183 gramla DJI Osmo 360 var. Bu da onu en hafif 8K 360 derecelik aksiyon kamerası yapıyor. 

    Ultra hafif gövdesi ile aksiyon severleri cezbetmesi beklenen Insta360 X4 Air modeli 29MP çözünürlüğünde çift 1/1.8 inç sensör ve f/1.95 lensler ile geliyor. 8K 30fps veya 6K 24fps videolar kayıt edebiliyor. 

    Hareketli anlarda HDR koruması Active HDR, kayıttan sonra kırpma yapabildiğiniz InstaFrame, timelapse, döngü kayıt, FlowState dengeleme, ufuk çizgisini sabit tutan 360° Horizon Lock ve sürüş çekimlerinde sabitleme yapan Road Mode kamera üzerinde yer alıyor. Insta360 uygulaması ile de yapay zekâ destekli pek çok araç sunuluyor.  

    Insta360 X4 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kamera 2010mAh çıkarılabilir batarya ile 88 dakika boyunca 8K kayıt veya 100 dakika boyunca 6K kayıt yapabiliyor. Batarya 36 dakikada yüzde 80, 57 dakikada yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Insta360 X4 Air aksiyon kamerası 400 Euro fiyat etiketine sahip.

     


     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    c180 motoru 90 gün dolmadan hat taşıma cezası silah nereden bulurum portal 2 türkçe dublaj en iyi led far markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum