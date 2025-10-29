Insta360 X4 Air en hafif 360 derecelik 8K aksiyon kamerası oldu

Insta360 X4 Air özellikleri ve fiyatı
Insta360 X4 Air aksiyon kamerası sadece 165 gram ağırlığında. 8K 360 derecelik aksiyon kameraları arasında ona yaklaşabilen 183 gramla DJI Osmo 360 var. Bu da onu en hafif 8K 360 derecelik aksiyon kamerası yapıyor.
Ultra hafif gövdesi ile aksiyon severleri cezbetmesi beklenen Insta360 X4 Air modeli 29MP çözünürlüğünde çift 1/1.8 inç sensör ve f/1.95 lensler ile geliyor. 8K 30fps veya 6K 24fps videolar kayıt edebiliyor.
Hareketli anlarda HDR koruması Active HDR, kayıttan sonra kırpma yapabildiğiniz InstaFrame, timelapse, döngü kayıt, FlowState dengeleme, ufuk çizgisini sabit tutan 360° Horizon Lock ve sürüş çekimlerinde sabitleme yapan Road Mode kamera üzerinde yer alıyor. Insta360 uygulaması ile de yapay zekâ destekli pek çok araç sunuluyor.
Kamera 2010mAh çıkarılabilir batarya ile 88 dakika boyunca 8K kayıt veya 100 dakika boyunca 6K kayıt yapabiliyor. Batarya 36 dakikada yüzde 80, 57 dakikada yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Insta360 X4 Air aksiyon kamerası 400 Euro fiyat etiketine sahip.
alıyorum bir tane