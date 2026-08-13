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    Insta360 X6, daha büyük sensör ve 8K 50fps video desteğiyle tanıtıldı

    Insta360, yeni aksiyon kamerası X6’yı resmen tanıttı. Yeni model, daha kompakt tasarımı, geliştirilmiş sensörleri, daha uzun pil ömrü ve yeni yapay zeka özellikleriyle önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Insta360 X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Insta360, yeni nesil 360 derece aksiyon kamerası X6’yı küresel pazarda resmen tanıttı. Şirketin yeni modeli; daha kompakt tasarımı, geliştirilmiş sensörleri, daha uzun pil ömrü ve yapay zeka destekli yeni özellikleriyle önceki nesil X5’e kıyasla önemli yükseltmeler sunuyor.

    Insta360 X6 neler sunuyor?

    X6’nın en dikkat çekici değişikliklerinden biri tasarım tarafında gerçekleşti. 50 x 100 x 40 mm ölçülerindeki kamera yaklaşık 196 gram ağırlığında. Böylece 124,5 mm uzunluğundaki X5’e kıyasla daha kısa ve kompakt bir gövde sunuluyor.

    Kamera, Insta360’ın özel olarak geliştirdiği çift Sony 1/1.1 inç kare sensör kullanıyor. Şirkete göre yeni sensörler, X5’e kıyasla yüzde 33 daha geniş sensör alanı ve kare başına yaklaşık dört kat daha fazla ışık toplama kapasitesi sağlıyor.

    Donanım tarafında X6, 4 nm üretim sürecine sahip 8 çekirdekli 3,3 GHz işlemci ve iki özel görüntüleme çipinden oluşan üçlü yapay zeka işlemci sistemiyle geliyor. Bu donanım sayesinde kamera artık 8K çözünürlükte saniyede 50 kare video kaydedebiliyor. X5 ise 8K videoyu 30 fps ile sınırlıyordu.

    Insta360 X6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Insta360 X6’nın bir diğer önemli yeniliği ise yerleşik Dolby Vision desteği. Kamera ayrıca 47 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ön bölümde ise 1.200 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen 2,32 inç OLED dokunmatik ekran bulunuyor.

    Pil kapasitesi de X5’e göre artırılarak 2.600 mAh seviyesine çıkarıldı. Insta360, X6’nın 8K 30 fps 360 derece video kaydı sırasında tek şarjla 140 dakikaya kadar kullanım sunduğunu ve bunun X5’e kıyasla yüzde 51 daha uzun olduğunu belirtiyor.

    Yapay zeka tarafında ise "AI Director" adı verilen yeni otomatik düzenleme motoru öne çıkıyor. Sistem, kamerayla çekilen görüntüler içerisinden öne çıkan anları belirleyerek otomatik olarak bir highlight videosu oluşturuyor ve sonucu Insta360 uygulamasına aktarıyor.

    Kamera, FlowState görüntü sabitleme, dört mikrofonlu 360 derece rüzgar korumalı ses sistemi, 20 metreye kadar suya dayanıklılık, NFC ile hızlı bağlantı, Wi-Fi 6, 10-bit I-Log ve hareketlerle kontrol desteği gibi özellikler de sunuyor. Kamera ayrıca 100’den fazla aksesuarla uyumlu.

    Değiştirilebilir lenslerde de geliştirme yapan Insta360, yeni lenslerin önceki nesle kıyasla beş kat daha dayanıklı olduğunu ve değiştirme maliyetinin yüzde 60 daha düşük olduğunu belirtiyor.

    Insta360 X6, X5’e göre 120 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunuldu. X6 Standard Edition’ın fiyatı 669,99 dolar olarak belirlenirken, X6 Essential Edition 799,99 dolar fiyat etiketi taşıyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Insta360-launches-new-X6-8K-camera-with-refreshed-design-and-built-in-storage.1365536.0.html https://store.insta360.com/product/x6?utm_medium=copylink&utm_source=AffiliateCenter&utm_term=INRTONM
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