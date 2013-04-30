Instabeat, yüzücülerin önemli performans bilgilerini direkt olarak gözlükleri üzerinde göstebiliyor





Koşu, dağcılık, bisiklet gibi spor dallarında çalışma gösteren sporcular, sağlık ve performans durumları hakkında farklı cihazlar ile bilgi alabiliyorlar ancak yüzücüler için bu tarz ürünlerin kullanımı oldukça zor ve performansa olumsuz etkiler yapabiliyorlar. Bu doğrultuda yüzücülere özel olarak geliştirilmiş olan yeni bir proje olan Instabeat, oldukça kullanışlı bir yapıyla sporcuların kalp atışlarını göstermek üzere hazırlanmış durumda.

Son zamanlarda Kickstarter ile beraber oldukça popüler olan Indiegogo sitesi üzerinde başlatılmış bir proje olan Instabeat, her türlü yüzücü gözlüğü üzerine takılabilir evrensel yapısı ile başka bir bağlantıya ihtiyaç duymadan takılabiliyor ve bu sayede sporcu için rahatsız edici ya da performans düşürücü sorunlara neden olmuyor. Üzerinde yer alan sensör ve mikro işlemci ile takıldığı an da ölçüm yapmaya başlayan cihaz, sağ göz altına denk gelen LED ışıkları sayesinde yüzme sırasında sporcuya hedeflenen performans düzeyi hakkında bilgi verebiliyor.

Yapılan antrenman bilgilerinin USB portu üzerinde bağlanan bilgisayarlar üzerinde ayrıntılı olarak incelenebildiği ve kalp atışları yanında, yakılan kalori ve cihaz içinde yer alan dahili hareket sensörü ile tur zamanları hakkında da bilgi verebilen Instabeat, 14 x 5.3 x 5.2mm boyutlara ve 30 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip. Cihaz ayrıca dahili lityum-iyon bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü sağlayabiliyor.

Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefin bitimine daha 49 gün akalan 21,300$'lık kısmını toplayan Instabeat projesi, site üzerinde yapılacak 139$ fiyat ile ekim ayında elde edilebiliyor. Piyasa 149$ fiyat etiketine sahip olarak çıkacak olan Instabeat hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/instabeat