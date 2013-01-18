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Instagram 90 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullandığı filtreler ve sosyal paylaşım yöntemleriyle kısa sürede en popüler fotoğraf tabanlı paylaşım uygulaması haline gelen ve bir nevi kendi sosyal ağını oluşturan Instagram, önce Facebook'a satılması, ardından da bazı kişisel verilerin firma tarafından izinsiz kullanımını sağlayan kullanım koşulları değişikliği nedeniyle eleştiriye uğramaya başlamıştı. Son günlerde bu nedenle Instagram'ın ciddi bir kullanıcı kaybı yaşadığı da gündeme gelmeye başlamıştı.

Bu nedenle Instagram, basın için özel bir sayfa hazırlayarak, uygulamanın geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen uygulama aylık 90 milyon aktif kullanıcısı olduğunu belirtiyor. Uygulamada günlük 40 milyon fotoğraf paylaşılırken, saniyede 8500 beğeni ve 1000 yorum yapılıyor.

Uygulamadaki fotoğraflar Twitter, Facebook ve Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Ancak Twitter'ın kendi filtrelerini devreye sokmasıyla, Instagram ile Twitter'da paylaştığınız resimlerin önizlemesi yapılamıyor.

Neredeyse yarı yarıya üye sayısı düştüğü iddia edilen Instagram bununla birlikte yine de yoğun bir kullanıma sahne oluyor. Ancak rakiplerin de giderek iddialı hale gelmesi, üye kaybını hızlandırabilir. 

http://instagram.com/press/ Yorum Yaz
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ST4LK3R 6 yıl
Gün geçtikçe kullanıcısı düşecektir. Sebep facebook'a olan güvensizlik.
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Basit ama etkili bir uygulama.
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ADMİRAL41 11 ay ST4LK3R
[:\-]
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Recharged 6 yıl
Başarılı bir uygulama ve basit kullanıma sahip.Ben gün geçtikçe artacağını düşünüyorum.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
gercekten cok iyi uygulama , resimlere cok iyi efektrler uygulayabiliyoruz.. ama guncellemeden sonra sasirdi , bazen resmi cektikten sonra uygulamadan atiyor
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