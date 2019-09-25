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    Instagram Android sürümü AMOLED uyumlu karanlık moda sahip oldu

    Facebook'un uygulamalarından Instagram, yeni alpha sürümünde karanlık moda sahip oldu. Bu karanlık mod, şimdilik sadece Android sistem geneli ayarla tetikleniyor ve her cihazda çalışmıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Karanlık modun her geçen gün daha popüler hâle geldiği dünyamızda sosyal medya uygulamalarının bu trendden uzak kalması oldukça düşük bir ihtimal. Bunun ilk üyelerinden olma şerefine erişen Instagram, yeni sürümünde AMOLED’lerde pil tasarrufu sağlayacak tam siyahların yoğunlukta olduğu karanlık modu sundu.
    Tabii ki arayüzün her yerinde mükemmel şekilde karanlık olmayan tema, çoğunda gayet iyi çalışıyor. Şimdilik alpha sürüme sunulan karanlık mod, yazının sonundaki linklerden kurulabilir. Elimde olan Android 10 yüklü Pixel 2 XL ile yaptığım testte sistem geneli karanlık moda geçildiğinde kararan Instagram, sorunsuz çalışıyor. Diğer editörlerin Android 9 One UI ve Android 8.1 MIUI yüklü cihazlarında uygulamanın kurulmadığını da belirtmekte fayda var.  Fotoğraflara tabii ki bir düzenleme yapmayan bu karanlık tema, siyahtan griye geçişlerde gayet başarılı ve göz hareketleri sırasında rahatsızlığı engellemek için iyi çalışılmış.
    Şimdiki sürümde ayarlar içerisinde karanlık moda geçiş için herhangi bir seçenek bulunmuyor. Facebook daha önce Messenger için karanlık modu kullanıcılara sunmuştu ve şu sıralar ana uygulama ile WhatsApp için testler sürüyor. Sonunda Instagram’ın da karanlık moda kavuşuyor oluşu, kullanıcılarını sevindirecektir.


    https://www.xda-developers.com/instagram-dark-theme-android/ Yorum Yaz
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    nct96 18 sa. en beğenilen
    Donanım haber uygulaması da hala gece moduna geçecek
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    BLasTeaR 1 sa.
    Normal sürümde çıkmıyor sanırım seçenek.
    Uygulama içi ayarlarda görmedim. Cihaz Note 8
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    onuray89 5 sa.
    WindowsPhone dünyadan silinse de bize bıraktığı en güzel şey şu karanlık mod sistemler.
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    Perturbator 6 sa.
    Herşeye karanlık mod gelmeli yıllardır eklentilerle uygulamalarla boğuşuyorduk.
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    interwap 6 sa.
    Başlık IPS ekranlarla uyumsuz olduğu düşündürüyor.
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    tanercskn 7 sa.
    APK yı kurduk tamam da nasıl aktif ediyoruz bulamadım. Android 9 amoled ekran kullanıyorum
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    .PanxeR. 15 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Sosyal medya uygulamaları bu kadar basit şeyleri çok geriden almanın yanı sıra neden bu kadar basit bir tema modu için yok beta yok sadece şu cihazlar vb. Sıkıntılar yaratıyorlar, ayrıca oled ekran inadı da ayrı problem biz lcd kullanıcılarının gözü yansın o zaman.
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    nct96 18 sa. en beğenilen
    Donanım haber uygulaması da hala gece moduna geçecek
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Mr. Jingles 7 sa. nct96
    Instagram bile daha bunu yeni becerebildiyse DH’yi eleştirmemek lazım.
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    WmGMD 19 sa.
    Mi 9t kurdum sorunsuz çalışıyor şimdilik. Editöre teşekkürler.
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