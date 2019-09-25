Instagram Android sürümü AMOLED uyumlu karanlık moda sahip oldu

Karanlık modun her geçen gün daha popüler hâle geldiği dünyamızda sosyal medya uygulamalarının bu trendden uzak kalması oldukça düşük bir ihtimal. Bunun ilk üyelerinden olma şerefine erişen Instagram, yeni sürümünde AMOLED’lerde pil tasarrufu sağlayacak tam siyahların yoğunlukta olduğu karanlık modu sundu.

Tabii ki arayüzün her yerinde mükemmel şekilde karanlık olmayan tema, çoğunda gayet iyi çalışıyor. Şimdilik alpha sürüme sunulan karanlık mod, yazının sonundaki linklerden kurulabilir. Elimde olan Android 10 yüklü Pixel 2 XL ile yaptığım testte sistem geneli karanlık moda geçildiğinde kararan Instagram, sorunsuz çalışıyor. Diğer editörlerin Android 9 One UI ve Android 8.1 MIUI yüklü cihazlarında uygulamanın kurulmadığını da belirtmekte fayda var. Fotoğraflara tabii ki bir düzenleme yapmayan bu karanlık tema, siyahtan griye geçişlerde gayet başarılı ve göz hareketleri sırasında rahatsızlığı engellemek için iyi çalışılmış.

Şimdiki sürümde ayarlar içerisinde karanlık moda geçiş için herhangi bir seçenek bulunmuyor. Facebook daha önce Messenger için karanlık modu kullanıcılara sunmuştu ve şu sıralar ana uygulama ile WhatsApp için testler sürüyor. Sonunda Instagram’ın da karanlık moda kavuşuyor oluşu, kullanıcılarını sevindirecektir.

https://www.xda-developers.com/instagram-dark-theme-android/