Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, Android ve iOS uygulamalarını "Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğiyle güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
633
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram, Android ve iOS uygulamalarını
Instagram, iOS ve Android uygulamalarını güncelleyerek "Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Facebook benzeri bir etiketleme sistemi üzerinden işleyen bu özellik sayesinde, kişileri fotoğraflara etiketlemek mümkün hale geliyor. Etiketleme işlemi fotoğraf yükleme işleminin son ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, daha önceki fotoğraf için de bu özellik kullanılabiliyor.

Konuyla ilgili olarak Instagram'dan gelen açıklamada etiketleme sisteminin kullanımının oldukça basit olduğu belirtiliyor. Ancak, kullanım her ne kadar basit olsa da, özelliğin şu an için sadece Instagram kullanıcıları için kullanılabiliyor olması kullanıcıları az da olsa sınırlıyor.

"Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğinin yanı sıra, bir takım iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de beraberinde getiren güncellenmiş Instagram uygulamasına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz. 

http://blog.instagram.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şagop 6 yıl
güncelleyelim bakalım bildirim de gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Teknolojiyi Sevdiren" Bilim ve Eğlence programı 6 yıl Mobilite: D. Ferrer'in Galaxy S4 sevgisi, Lumia 920 için 12x optik yakınlaştırma, LG Optimus GK, Toshiba Portege z10t Ultrabook, Snapdragon 800 üretime başlıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim