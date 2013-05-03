Instagram, Android ve iOS uygulamalarını "Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğiyle güncelledi

Instagram, iOS ve Android uygulamalarını güncelleyerek "Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

"Bulunduğun Fotoğraflar" özelliğinin yanı sıra, bir takım iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de beraberinde getiren güncellenmiş Instagram uygulamasına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.

http://blog.instagram.com/

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Facebook benzeri bir etiketleme sistemi üzerinden işleyen bu özellik sayesinde, kişileri fotoğraflara etiketlemek mümkün hale geliyor. Etiketleme işlemi fotoğraf yükleme işleminin son ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, daha önceki fotoğraf için de bu özellik kullanılabiliyor.Konuyla ilgili olarak Instagram'dan gelen açıklamada etiketleme sisteminin kullanımının oldukça basit olduğu belirtiliyor. Ancak, kullanım her ne kadar basit olsa da, özelliğin şu an için sadece Instagram kullanıcıları için kullanılabiliyor olması kullanıcıları az da olsa sınırlıyor.