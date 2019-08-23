Instagram Hikaye İndirme ve İzleme Nasıl Yapılır?

Instagram Hikaye İndirme ve İzleme Adımları

•Öncelikle

•Açılan ekranda karşınıza çıkan arama kutusuna hikayesini indirmek istediğiniz kullanıcının ismini yazın ve arayın.

•Öncelikle https://www.storieswatch.com sitesine giriş yapın.•Açılan ekranda karşınıza çıkan arama kutusuna hikayesini indirmek istediğiniz kullanıcının ismini yazın ve arayın.

•Arama sonuçları sayfasında uygun profili bulup tıklayın.

•Profile giriş yaptıktan sonra eğer kullanıcının hesabı herkese açıksa ve son 24 saatte paylaştığı bir Instagram hikayesi varsa izleyebilirsiniz.

•Instagram hikayesini indirmek için hikayenin sağ alt köşesinde bulunan Download (indir) butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.



Bu işlemler sonucunda Android, iPhone ya da PC’de Instagram hikayelerini kolayca indirebilirsiniz. Kullanımı kolay ve temiz bir arayüze sahip site sayesinde zorluk yaşamayacaksınız.

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yoruma kapalı

Instagram kurulduğu günden bu yana en görkemli zamanlarını yaşıyor diyebiliriz. Genç ve orta yaş kullanıcıların Facebook’tan Instagram’a kaymasıyla mecra oldukça popüler hale geldi. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform zaman içinde eklediği yeni özelliklerle kullanıcıların daha fazla zaman geçirmesini de sağlıyor. Bu özelliklerin başında da Instagram Hikayeler (Story) gelmekte.Instagram kullanıcıları hikayeler özelliğini kullanarak gün içinde yaşadıklarını sıkça paylaşabiliyorlar. Hikayeler video ve fotoğraflardan oluşurken 24 saat içerisinde siliniyor. Aslında kullanıcıların etkileşimlerini artıran noktalardan biri de 24 saat içerisinde hikayalerin silinmesi, hikayalere filtre ve soru eklenmesi gösterilebilir.Sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı ya da ünlüleri takip ettiğimiz Instagram’da günümünüzün çoğu keşfet ya da profillerde hikayaleri izlemekle geçiyor diyebiliriz. Bu hikayeler içinde beğendiklerimiz olduğunda bunu indirmek isteyebiliriz. Instagram hikayelerini telefona ya da bilgisayara indirdikten sonra kendi hesaplarımızda tekrar paylaşabilir ya da üzerinde bazı düzenlemeler yapılabilir.Instagram’dan hikaye indirmek ya da başka bir kullanıcının hikayesini onun haberi olmadan gizlice izlemek isterseniz Stories Watch sitesini kullanabilirsiniz. Telefona herhangi bir uygulama yüklemeden ve şifresiz şekilde Instagram hikayelerini indirip izleyebilirsiniz. Bunun için Instagram hesabınıza giriş yapmanıza da gerek yok. Şimdi adım adım bunu nasıl yapacağınıza bakalım.