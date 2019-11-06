Instagram Platform İçindeki Reklam Gösterimlerini Arttırdı

Dijital Pazarlamacılar, 4 gönderiden 1'inin reklam olduğunu bildirdi.



Reklamverenler ve kullanıcılar reklam taleplerinin Instagram akışına daha fazla reklam getirdiğini söylüyor, özellikle reklamlarla etkileşim geçmişi olan kullanıcılar için.



Son zamanlarda bir 618media dijital pazarlama ajansı Instagram reklam yerleşimlerinde önemli bir artış olduğunu fark etti. Instagram yayınıyla hızlı bir test gerçekleştirerek, reklamların 45 post’un % 22'sini ve 26 Hikayenin % 23'ünü oluşturduğunu buldu.



Bunu söyleyen tek bu ajans değil, bunun üzerine yapılan araştırmalar da bu verileri doğrular nitelikte. Facebook ve Instagram reklam danışmanlarımız, Instagram’ın reklam hacminde bir artış olduğunu fark eden pazarlamacılar arasında. Bunu söyleyen tek bu ajans değil, bunun üzerine yapılan araştırmalar da bu verileri doğrular nitelikte. Facebook ve Instagram reklam danışmanlarımız, Instagram’ın reklam hacminde bir artış olduğunu fark eden pazarlamacılar arasında. 618media olarak, 2019'un başındaki reklam artışını doğruluyoruz.



Reklam yükü, kullanıcıların reklamlarla olan etkileşimine bağlı olarak değişebilir



Şu anda ajansımızın Instagram hesabımızda her üç organik postadan sonra bir reklam görüyoruz.



Bunun bir reklam danışmanı olarak çalışmalardan etkilenebileceğine inanıyoruz zira açılış sayfalarını, vb. İncelemek için birçok reklamı tıklıyoruz. Bu da muhtemelen Facebook’ta platformda hedefli bir tıklayıcı/alışverişçi olduğumuzun bir işareti olarak kayıt ediliyor.



Danışmanlarımız ayrıca düzenli olarak reklamları tıklar.



Instagram'a reklam yükündeki artış hakkında soru sorduğumuzda, bir yetkili, neden daha fazla reklam gördüğümüz konusunda 618medianın varsayımlarını doğruladı.



Bir Facebook yetkilisi, “Reklam deneyimini her zaman geliştiriyoruz. İnsanların Instagram'ı nasıl kullandıklarına bağlı olarak reklam yükünü dalgalandıyoruz. İnsanların hem reklamlar hem de genel ticari özellikler konusundaki duyarlılıklarını yakından takip ediyoruz. ” dedi.



Facebook’un kendi dokümantasyonu ayrıca, reklamların bir kullanıcının yalnızca platformdaki etkileşimine değil, platformlar arasındaki etkileşimine dayanarak sunulduğunu da açıkça ortaya koymaktadır:



Reklamlar, Facebook şirketleri ve aşağıdaki ürünler gibi ürünlerdeki etkinliğinize göre gösterilir:



?Siz ve arkadaşlarınızla ilgili sayfaları.

?Facebook ve Instagram profilinizden bilgiler.

?Facebook kullanarak kontrol ettiğiniz yerler.



Başka bir deyişle, platformda sık sık reklamlarla veya markalarla ilgilenen kullanıcıların daha fazla reklam sunması daha olasıdır. Ancak, duyduğumuz şeylerden ötürü, yalnızca reklamlara tıklamaya daha yatkın olan insanlara oluyor.

Dijital Ajans verilerimiz, pano genelinde reklam hacmini gösterir.



Sosyal medya uzmanlarımız, aynı zamanda Feed yani akış, Stories yani hikayeler ve facebook Messenger için Instagram yerleşimlerinde artan bir reklam yükü eğilimi fark ettiler.



Aynı zamanda facebook yetkilisi, “Artan reklam hacmini, Instagram dahil olmak üzere Facebook uygulama platformunda artan sayıda reklamverenle ilişkilendiriyoruz” dedi.



Foxwell Digital'in kurucu ortağı Andrew Foxwell, Platformun 13 Mart'taki güncellemesinden sonra, ajansının Foxwell Digital'in kurucu ortağı Andrew Foxwell, Platformun 13 Mart'taki güncellemesinden sonra, ajansının Instagram reklamları üzerinde büyük bir yükseliş gördüğünü bildirdi.



Daha fazla reklamveren, daha fazla reklam envanteri ihtiyacını artırırdı.



Aynı şekilde, artan reklam yükünü platformdaki reklam harcamalarındaki artışa ve Instagram'ın daha fazla envanter üretme ihtiyacına göre hesaplar.



Bunun özellikle e-ticaret ve DTC markaları tarafından yeniden hedeflenen kampanyalarda, genellikle bir satış gerçekleşmeden önce defalarca izleyicilerinin önüne geçmesi gerektiğini söyledi.



Son zamanlarda gördüğüm tek şey, yeniden hedefleme kampanyalarının genellikle devam etmekte olduğudur. Sadece soğuk trafikten veya hatta dönüşüm kampanyalarından daha yüksek bir BGBM var. Ancak sonuçta, bir müşteri edinmenin ve satış yapmanın maliyeti ve bu reklam harcamalarının sonunda elde edilen sonuçların kısa vadede ve bir müşterinin yaşam boyu değerinde nasıl göründüğü ile ilgili.



Artan reklamveren sayısının reklam açık artırmasında daha fazla rekabet anlamına geliyor.



Geçmişte, reklam açık artırmasında on reklamveren görmüş olabiliriz. Şimdi 20+ reklamveren, reklam birimlerini tek bir kullanıcıya göstermek için büyük olasılıkla yarışıyor.



Ayrıca, Facebook'un kendi verilerinin şu anda yedi milyon aktif reklamverenine sahip. 2017 Nisan ayında bildirilen beş milyondan önemli ölçüde daha fazla.



Artan miktarda reklamveren, platforma eklenen yeni reklam yerleşimlerinde bile, reklam yükü artışında rol oynayacak.



Bu Dijital Pazarlamacılar için ne anlama geliyor?



Kullanıcıların reklamlarda ilgi çekici kadar ölçülebilir bir etki görmediğini, çünkü reklamlardan çok fazla rahatsız olduklarını, ancak performansın ülkeye ve dikey duruma bağlı olarak Instagram'ın Haber Kaynağı'nda değişiklik gösterdiğini düşünüyoruz.



Uzun vadede, kullanıcılar ve reklam verenler için en uygun deneyimi elde etmek için Instagram Haber Kaynağı deneyiminin gelişmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kampanya stratejilerinin değiştirilmesi doğrudan bir sonuç değildir. Bu rekabetle ilgilidir, ancak uygulama genelinde devam eden rekabete tepki olarak değişebilir. Artan fiyatlarla mücadele etmek için daha büyük görünümler, maliyet teklifi, dinamik reklam ve kampanya bütçesi optimizasyonu test etmeye devam edilmeli.



Bu Neden Önemli?



Instagram'ın artan reklam yükü, reklamverenleri zor durumda bırakıyor. Önceden uygulamada, kullanıcı katılımını etkilemeden veya kullanıcıların postlarından çok görünen reklamverenlerden gelen markalı içeriği görmeyi durdurmadan önce kaç reklam olacağı fazla olacaktır?



Reklamverenler, kampanyaları verimli kılmak için müşteri kazanım maliyetlerini artırdığını ve taktiklerini değiştirdiğini görüyor.



Müşteri kazanım maliyetleri artıyor ve kazanmak için, reklam kümesi düzeyinde verimlilik ve öğrenmeler sağlamak için yerleştirme yoluyla varlık özelleştirmesini kullandığından emin olmalısınız. Instagram'da popüler, çünkü bir reklam biriminde daha fazla ürün sergileyebilirsiniz.



Facebook Reklam gösterimleri, Haber Kaynağı, Instagram Hikayeleri ve Yayın reklamları tarafından yönlendirildi.



Facebook CFO, ürün optimizasyonlarının bir sonucu olarak Instagram'daki reklam yükündeki artışı doğruladı.



Bu hafta Facebook, reklam gösterimlerinde geçen yılın bu dönemine göre % 37, reklam maliyetlerinde ise % 6 düşüş olduğunu bildirdi. Reklam gösterimlerindeki büyüme, öncelikle Facebook Haberler Akış Reklamları, Instagram Hikayeleri Reklamları ve Instagram Yayını Reklamları tarafından yönlendirildi.



Reklam başına ortalama fiyattaki yıllık düşüş, temelde daha düşük oranlarda para kazanmaya başlayan coğrafyalara ve Hikayeler Reklamlarına yapılan sürekli değişimden kaynaklandı.



Wehner ayrıca, aramanın soru-cevap bölümünde, belirli reklam optimizasyon çabalarının Instagram'da reklam yükünün artmasına neden olduğunu doğruladı.



“4.Çeyrek görünümünde, yaptığımız birkaç farklı ürün optimizasyonunu kaçırıyoruz. Bahsettiğim birkaç kişi, reklam açık artırmasının nasıl işlediğini, bunun bir etkisi olabilecek optimizasyonları ve ayrıca IG [Instagram] Feed and Stories'deki reklam yükünü artırdığını söyledi. ”Dedi.



Reklam geliri, bir önceki yıla göre % 28 arttı. Facebook , 2019'un üçüncü çeyreğinde, geçen yıla göre % 28 artarak, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı ayına göre % 17 artışla 17.4 milyar dolar olan reklam geliri ile güçlü bir çeyrek daha bildirdi . Toplam gelir, geçen yılın bu döneminden bu yana % 29 artarak çeyrek için 17.7 milyar dolardı. Net gelir, 2018'in üçüncü çeyreğinde bildirilen 5,1 milyar dolar olan milyar dolar olan 6,1 milyar dolar olmuştur.



Kuzey Amerika'da, reklam geliri üçüncü çeyrek için% 27 artış göstererek 8.32 milyar dolar oldu. En güçlü büyüme, reklam gelirlerinde% 35 artış kaydeden APAC'den geldi. Mobil reklam geliri, Facebook'un toplam reklam gelirinin % 94'ünü oluşturuyor.



Günlük aktif kullanıcı büyümesi sabit kalıyor. Facebook, üçüncü çeyrekte günlük 1.62 milyar aktif kullanıcısı (DAU) olduğunu bildirdi. 2018'in üçüncü çeyreğinden bu yana % 9 artış gösterdi. 2016 ve 2017 yıllarında gördüğü % 17 ve % 18 büyümeden çok farklı.



Çeyrek aylık aktif kullanıcılar (MAU) 2,45 milyar idi. Facebook’un MAU’nun büyümesi de % 8’de sabit kaldı, bu, bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde bildirdiği büyüme oranı.



Facebook, ortalama olarak, 2,2 milyar kişinin uygulamalarından en az birini (Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger) günde en az bir kez ve ayda 2,8 milyar kullandığını tahmin ediyor. Uygulamalar ailesindeki günlük 2,2 milyar kullanıcı, geçen yıl bildirilenden bir milyon daha fazla.



Düz DAU büyümesine rağmen, Facebook'un kazançları, reklamverenlerin platformda harcama yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket ayrıca, Stories Ads'in daha fazla büyümenin sağlanmasına yardımcı olacağından emin olmaya devam ediyor.



Facebook COO Sheryl Sandberg, şirketin Stories'teki büyümesinin büyük bir bölümünü oluşturdu. Facebook'un yedi milyon reklam vereninin üç milyonunun Facebook, Instagram ve Messenger'da Haber Reklamları kullandığını söyledi.

“Reklam verenleri, insanların bulunduğu yere taşıyarak çok başarılı olduk. Mobil reklamlarda olan da buydu. İnsanlar gerçekten mobil reklamlar yapmıyorlardı ve onlara ulaşmalarına yardımcı olduk ”dedi.



Bu yazımda, instagram reklam platfromu üzerinde yapılan değişiklerden bahsettik. Bu ve bunun gibi yazılar için 618media.com ajans websitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu yazımda, instagram reklam platfromu üzerinde yapılan değişiklerden bahsettik. Bu ve bunun gibi yazılar içinajans websitemizi ziyaret edebilirsiniz.



SEO, Sosyal Medya, E-ticaret ve diğer tüm dijital pazarlama ile ilgili bildiklerimizi makalelerimiz de anlatıyoruz.

Öğrendiklerini uygulayabilir, aklındakileri sorabilir veya profesyonel destek almak istersen hizmetlerimizi inceleyip iletişime geçebilirsin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı