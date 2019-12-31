Instagram Takip Etmeyenleri Bulma Ücretsiz

instagram kaydol sekmesi ile üyelik yapmak yalnızca birkaç dakikayı alıyor. Instagram günümüzde milyonların kullandığı bir sosyal medya hesabıdır. Hatta bu sosyal medya hesabı üzerinden ticaret yapmak da artık mümkündür. Üstelik milyonların takip ettiği bu sosyal medya hesabına, ana sayfadansekmesi ile üyelik yapmak yalnızca birkaç dakikayı alıyor.

Bu platform üzerinden insanlar ya da ticari hesaplar birbirini takip ediyor, birbirlerinin gönderilerini görebiliyor, yorum yapıp beğenebiliyor.

Instagram’da bir çok kişinin temel amacı çok sayıda takipçiye ulaşmak ve fenomen olmak. Kimileri bunu ticari bir kar güttüğü için yaparken, kimileri de yalnızca ünlü olmak istiyor. Bu noktada takipçi sayısını sürekli kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor. Bunun için instagramda takip etmeyenleri bulup, kolay bir şekilde takipten çıkarma işlemi yapmak istiyor.

Instagram Takip Etmeyenler

Takipçi sayılarına dikkat eden biriyseniz, bir takipçi sizi takipten çıkardığı zaman bunu farklı yöntemler ile bulabilirsiniz. Dahası Instagram da takip etmeyenleri bulmanın farklı yöntemleri vardır. Bunlardan biri kendimizi stalklamaktan geçmektedir. Diğeri ise uygulama ile kolayca unfollow yapanları bulabilirsiniz.

Buradaki yöntem ise uygulama kullanarak instagramda takip etmeyenleri bulma yöntemidir.

instagram engelleyenleri görme bağlantısına tıklayabilirsiniz. İlk olarak uygulamayı indirmeniz gerekecek. Uygulamayı indirdikten sonra, uygulamanın instagram hesabınıza erişmesine izin verin ve giriş yapın. Unfollowers kısmından kimin takibi bıraktığını görebilirsiniz. Uygulamayı indirmek ve daha fazla özelliğe ulaşmak içinbağlantısına tıklayabilirsiniz.

Instagram gizliliğe önem veren sosyal medya platformlarından biri. Instagram’da sayfanın kimler tarafından takip edildiği ya da kimler tarafından engellendiğini görmek bu sebeple imkansız.

Arama motorunda Instagram engelleyenleri görme şeklinde bir arama yapıldığında sistem otomatikman bazı uygulamalara yönlendirecektir.

Bu denli çok uygulama varken takip etmeyenleri, takipten çıkanları ya da engelleyenleri görememek saçmalık olarak nitelendirilebilir. Ancak bu uygulamaların çoğu kişisel verilen kanunu da hiçe saymak sureti ile kötü yazılımlar içeren programlardır.

Henüz Instagram bu tip bir aramaya yanıt vermemektedir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun devreye sokulduğundan bu yana diğer sosyal medya platformlarından da aynı şekilde bir arama yapılamamaktadır.

Takipçi Sayısı Kontrolü

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Ancak bu üçüncü parti uygulamaları da Instagram’da engelleyenleri ya da takipten çıkanları gösterme yeteneğine sahip değil.Instagram’da henüz takipten çıkanları ya da engelleyenleri görmek mümkün değil. Ancak takipçi sayısını kontrol etme uygulamaları mevcut. Bunu kişi kendi takipçi sayfasından tek tek de yapabileceği gibi, takipçi sayısını rapor eden ve aylık düşüş ya da yükselişleri gösteren istatistiki programlar ile de yapabilmektedir. Bu programlar kişi bazlı olmamak kaydı ile kişinin takipçi sayısındaki artış ya da azalışları analiz etmektedir. Takipçi sayısına büyük önem veren sayfalar ve uluslararası şirketler bu programlar ile aylık analizler yapar ve gönderilerini buna göre şekillendirir. Eğer isterseniz instagram takip etmeyenler uygulamaları ile bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarına ilişkin tüm sorularasitesinden ulaşabilirsiniz.