Instagram, YouTube'a meydan okuyor: 90 dakikalık videolar geliyor

Tam Boyutta Gör Instagram, Apple TV uygulamasını yayına aldıktan sonra içerik üreticilerinin 90 dakikaya varan uzunluktaki videolar (Features olarak adlandırılıyor) paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. Bu hamleler, Instagram’ı YouTube karşısında daha güçlü bir rakip konumuna getirmeyi amaçlıyor. Ancak şimdilik Instagram, içerik üreticilerine platformda paylaştıkları videolar karşılığında ödeme yapan bir gelir paylaşım modeli planlamıyor. Instagram temsilcisi, platformun halihazırda bazı içerik üreticilerine uzun formatlı içerikler için doğrudan finansman desteği sağladığını, ancak uzun vadeli bir gelir modeli hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Apple TV için Instagram uygulaması yayınlandı 2 gün önce eklendi

Instagram 90 dakika yatay video formatı: Features

Instagram’ın şu an ABD’de küçük bir içerik üreticisi grubuyla test ettiği yeni özellikleri, platforma daha uzun yatay videoların yüklenmesine olanak tanıyacak. Bu videolar 90 dakikaya kadar sürecek. İçerik üreticileri, bu videolardan kesitleri Reels olarak paylaşabilecek.

Söz konusu videolar, Instagram'ın Keşfet sayfası ve diğer bölümlerinde de kullanıcılara önerilecek. Test sürecine dahil olan ilk isimler arasında podcast sunucusu ve Skims kurucu ortağı Emma Grede, güzellik ve moda içerikleri üreten Monet McMichael, New York halkıyla aşk ve ilişkiler üzerine röportajlar yapan Preston Rakovsky ve futbol içerikleri üreten Donald De La Haye yer alıyor.

[instagramhttps://www.instagram.com/video/De9ZzxeAJ76/]

Features adlı içerik formatı mobil cihazlarda kullanılabilecek olsa da, asıl hedef bu izleme deneyimini TV için Instagram’a taşımak. Geçen yıl Samsung, Fire TV ve Google TV üzerinde kullanıma sunulan bu hizmet, Apple TV’ye geldi.

Instagram, önümüzdeki aylarda bu özelliği daha fazla ülkede test etmeyi ve yıl sonuna veya gelecek yılın başlarına kadar ABD pazarına getirmeyi planlıyor. Şirket ayrıca bu içeriklerin televizyon ekranlarında nasıl görüneceğine dair testlere başladı.

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Instagram'a 90 dakikalık yatay videolar "Features" geliyor

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