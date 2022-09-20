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    Instagram, Aile Merkezi özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu

    Instagram'ın Aile Merkezi özelliği sayesinde ebeveynler 18 yaşın altındaki çocuklarının Instagram'daki adımlarını takip edebiliyor. Dilerse Instagram kullanımını sınırlandırabiliyor.
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    Instagram’ın geçtiğimiz Mart ayında kullanıma sunduğu Aile Merkezi (Family Center) özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu. Şu an için Türkiye’deki bazı kullanıcılarda aktif hale gelen bu özellik önümüzdeki günlerde herkese ulaşmış olacak.

    Aile Merkezi özelliği sayesinde ebeveynler kendi hesapları üzerinden, 18 yaşın altındaki çocuklarının Instagram hesaplarını takip ve kontrol edebiliyor. Çocuğunuzun Instagram’ı ne kadar süre kullandığını, kimi takip ettiğini, kimlerin takip ettiğini ve hangi hesapları şikayet ettiğini takip edebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz Instagram kullanımına uzaktan sınırlandırmalar koyabilirsiniz. Ebeveynlerin “Aile Merkezi” özelliğini kullanılabilmesi için çocuklarına onay daveti göndermesi yeterli olacak.

    Instagram bu özellikte çocukların ebeveynler tarafından kontrol edilmesinin yanı sıra ebeveynlerin bilgilendirilmesini de amaçlıyor. Aile Merkezi özelliğinin bulunduğu sayfalarda, ebeveynlere çocukların sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve gençlerle nasıl konuşulacağı hakkında makaleler gösteriliyor.

    Instagram Aile Merkezi nasıl kullanılır?

    1. Aile Merkezi'ne erişmek için tarayıcıdan https://familycenter.instagram.com/supervision adresini ziyaret edebilir veya mobil uygulamadan aşağıdaki adımları yapabilirsiniz.
    2. Mobil uygulamada sağ alttaki profil resminizin bulunduğu simgeye tıklayın.
    3. Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın. Ayarlar'a dokunun.
    4. Açılan menüden Gözetim seçeneğini seçin. Karşınıza çıkacak bilgilendirme mesajlarının ardından Aile Merkezi özelliğine erişeceksiniz.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=tr&gl=US

    Instagram Instagram Instagram Instagram Photo & Video Ücretsiz 228,1 MB

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    M
    makine26 19 saat önce

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