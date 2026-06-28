Instagram'dan beklenen adım: Algoritmayı siz yöneteceksiniz

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Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların karşılarına çıkan içerikleri daha ayrıntılı şekilde yönetebilmesini sağlayacak yeni "Algoritmanız" deneyimlerini test etmeye başladı. Şirket yöneticisi Adam Mosseri'nin paylaştığı bilgilere göre test edilen yenilikler, kullanıcıların hangi içerikleri daha fazla veya daha az görmek istediğini uygulamanın farklı bölümlerinden belirtebilmesine olanak tanıyacak. Henüz geliştirme aşamasında bulunan özelliklerin tamamının kullanıma sunulacağı kesinleşmiş değil. Ancak Instagram'ın algoritma kontrolünü tek bir ayar menüsü yerine uygulamanın günlük kullanım deneyiminin merkezine taşımayı hedeflediği görülüyor.

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Instagram, Algoritmanız özelliğini daha fazla alana taşımayı test ediyor

Instagram geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu "Algoritmanız" özelliğiyle, öneri sistemini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlamıştı. Şimdi ise bu sistem yalnızca ayarlar bölümünde bulunan bir seçenek olmaktan çıkarılarak uygulamanın farklı noktalarına entegre edilmeye hazırlanıyor. Adam Mosseri'nin paylaştığı örnekler, Instagram'ın kullanıcı geri bildirimlerini çok daha hızlı toplayabilecek bir yapı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Test edilen arayüzlerden birinde kullanıcılar ana akışın sonuna ulaştığında "Algoritmanız" menüsüne yönlendiriliyor. Böylece içerik tüketimi sırasında ilgi alanlarını güncellemek için ayarlar sayfasına gitmeye gerek kalmıyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bir diğer örnekte ise benzer özelleştirme seçenekleri Reels deneyimine taşınıyor. Kullanıcıların bir Reel izledikten sonra yukarı kaydırma hareketiyle algoritma tercihlerini düzenleyebilmesi test ediliyor. Bunun yanında Instagram, her Reel'in altında yer alabilecek yeni seçeneklerle kullanıcıların benzer videolardan daha fazla ya da daha az görmek isteyip istemediğini tek dokunuşla belirtmesini sağlayacak bir sistem üzerinde de çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Mosseri yaptığı açıklamada, "Algoritmanızı bir ayar olmaktan çıkarıp Instagram deneyiminizin merkezine yerleştirecek bir şeye dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte geliştirilen özelliklerin farklı aşamalarda bulunduğunu belirten Mosseri, bazı yeniliklerin aktif test sürecinde olduğunu, bazılarının yakında kullanıma sunulabileceğini, bazı fikirlerin ise beklentileri karşılamaması durumunda tamamen iptal edilebileceğini de ifade etti.

Instagram'ın test ettiği bu yeni yaklaşım, öneri algoritmalarının geleceğine yönelik önemli ipuçları veriyor. Platformlar artık yalnızca izleme süresi, beğeni veya paylaşım gibi dolaylı sinyallere değil, kullanıcıların doğrudan verdiği tercihlere de daha fazla önem vermeye hazırlanıyor.

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Instagram, Algoritma kontrolünü kullanıcılara daha fazla açıyor

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