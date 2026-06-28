Instagram'dan beklenen adım: Algoritmayı siz yöneteceksiniz

Instagram, Algoritmanız özelliğini daha fazla alana taşımayı test ediyor
Instagram geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu "Algoritmanız" özelliğiyle, öneri sistemini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlamıştı. Şimdi ise bu sistem yalnızca ayarlar bölümünde bulunan bir seçenek olmaktan çıkarılarak uygulamanın farklı noktalarına entegre edilmeye hazırlanıyor. Adam Mosseri'nin paylaştığı örnekler, Instagram'ın kullanıcı geri bildirimlerini çok daha hızlı toplayabilecek bir yapı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Test edilen arayüzlerden birinde kullanıcılar ana akışın sonuna ulaştığında "Algoritmanız" menüsüne yönlendiriliyor. Böylece içerik tüketimi sırasında ilgi alanlarını güncellemek için ayarlar sayfasına gitmeye gerek kalmıyor.
Instagram'ın test ettiği bu yeni yaklaşım, öneri algoritmalarının geleceğine yönelik önemli ipuçları veriyor. Platformlar artık yalnızca izleme süresi, beğeni veya paylaşım gibi dolaylı sinyallere değil, kullanıcıların doğrudan verdiği tercihlere de daha fazla önem vermeye hazırlanıyor.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş