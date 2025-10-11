Giriş
    Instagram arayüzü yenileniyor, değişiklikler duyuruldu

    Instagram'ın tasarımı değişiyor. Bir süredir devam eden test sürecinin ardından Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, uygulamanın popüler özelliklerine göre düzenlenen yeni arayüzü paylaştı.

    instagram yeni tasarım arayüz Tam Boyutta Gör
    Instagram'ın CEO’su Adam Mosseri, test kapsamında bazı Instagram kullanıcılarının uygulamada farklı sekme düzenlemelerine sahip yeni arayüzü deneyebileceklerini duyurdu. Yeni menü çubuğunda uygulamanın en popüler iki özelliği olan Reels ve DM'ler için ayrı sekmeler yer alıyor.

    Instagram'ın yeni arayüzünde ekranın sol üst köşesinde "Oluştur" düğmesi yer alıyor. Alttaki gezinme menüsü artık en solda ana sayfa sekmesiyle başlıyor, ardından Reels sekmesi geliyor ve üçüncü sekme olarak Oluştur düğmesinin yerini DM alıyor. Ayrıca, Arama sekmesi dördüncü sıraya taşınırken, profil simgesi en sağda kalıyor.

    Yeni tasarımdaki bir diğer güncelleme ise; tüm sekmeler arasında kaydırabilmeniz. Önceden, DM'leri açmak için ekranın sağ kenarından kaydırabiliyor, yeni içerik oluşturmak içinse sol kenarından kaydırabiliyordunuz.

    Adam Mosseri, Instagram’ın yeni tasarımın uygulamanın en çok kullanılan özellikleri olan Reels ve DM'ler etrafında oluşturulduğunu söylüyor.

    Instagram, yeni arayüzü sunmadan önce kullanıcılara erken deneme seçeneği sunacak.

