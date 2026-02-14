Instagram patronu: Günde 16 saat kullanmak bağımlılık değil!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram CEO’su, Kaliforniya'daki bir mahkemede sosyal medyanın aşırı kullanımının bağımlılık anlamına gelmediğini savunarak, platformun reşit olmayanların ruh sağlığına zarar verdiği iddialarına karşı kendini savundu.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı! 1 ay önce eklendi

Mosseri, Los Angeles'ta devam eden ve Meta, TikTok ve YouTube'u platformlarında bağımlılık yapıcı özellikler uygulayarak çocuklara psikolojik zarar vermekle suçlayan bir davada ifade verdi. Bu dava, çocukluğundan beri Instagram ve YouTube'u aşırı kullanmanın depresyon, anksiyete ve intihar düşüncelerine yol açtığını iddia eden 20 yaşındaki bir davacıya odaklanıyor.

Mosseri: Instagram'a günde 16 saat girmek sorunlu kullanım, klinik bağımlılık değil

Davacının günde 16 saatini Instagram'da geçirdiği iddiasına değinen Mosseri, bunu klinik bağımlılık olarak değil, sorunlu kullanım olarak nitelendiriyor. Mosseri, sosyal medyanın uzun süreli kullanımını madde bağımlılığı gibi daha ciddi tıbbi durumlarla aynı kefeye koymanın yanlış olduğunu savunuyor.

Mosseri, tıbbi uzman olmadığını ve platformda geçirilen zaman algısının göreceli olduğunu da sözlerine ekliyor. Bazıları için aşırı olabilecek ekran süresinin, başkaları için tamamen normal gelebileceğini savunuyor.

Instagram CEO'su platformda gezinmeyi Netflix'te bir diziyi arka arkaya izlemeye benzetiyor.

Bu açıklamalara kamuoyunun tepkisi çoğunlukla eleştirel oldu. Çoğu insan, dikkat çekmeyi para birimi olarak kullanan bir şirketin CEO'sunun, temel ürününün kullanıcılara zarar verdiğini asla kabul etmeyeceği konusunda hemfikir.

Meta ve YouTube CEO'ları da ifade verecek

Meta'nın patronu Mark Zuckerberg ve YouTube'un CEO'su Neal Mohan da davada ifade vermesi beklenen diğer önemli isimler arasında yer alıyor. Snapchat ve TikTok’un dava öncesinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram başkanı: Günde 16 saat kullanmak bağımlılık değil!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: