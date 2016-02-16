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Instagram bildirimleriniz başka kullanıcılara gitmiş olabilir!

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram bugün ilginç bir hatayla gündeme geldi. Çoklu hesap özelliğinin getirdiği bu hata bildirimlerin yanlış kullanıcılara gitmesine sebep oluyordu.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram bildirimleriniz başka kullanıcılara gitmiş olabilir!
 
Instagram'ın yeni özelliği olan "çoklu hesap" desteğini kullanmaya başladıysanız bugün aldığınız bildirimler başka kullanıcılar tarafından görülmüş olabilir. Çoklu hesap özelliğinin tam anlamıyla hatalardan arındırılmadan kullanıma sunulması bildirim sisteminde de karışıklığa yol açmış durumda.

Hataya göre 2. bir instagram hesabı eklediğinizde aktif olmadığınız hesaba gelen bildirimler aynı zamanda ortak takipleştiğiniz kullanıcılar tarafında da görülebiliyordu. Beğenme, yorum yapma ve özel mesaj bildirimlerinin tümü bu hata sebebiyle farklı kişiler tarafından görülmüş olabilir.

Yetkililer kısa süre içerisinde açıklama yaparak durumun farkında olduklarını ve sorunu çözmek için çalıştıklarını söylediler. Şu an için program çözülmüş gibi görünüyor.
http://m.androidcentral.com/instagram-users-sharing-common-account-are-seeing-notifications-each-others-personal-accounts Yorum Yaz
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vamp 3 yıl
Problem şu. Aynı hesabı 2 kişi ortak kullaniyorsaniz telefonunuzdaki asıl hesabiniizin bildirimleri bu ortak hesaplar yüzünden karşı tarafa gidiyor.
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