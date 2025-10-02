Giriş
    Instagram'dan gizlilik açıklaması: Sizi dinlemiyoruz!

    "Instagram bizi dinliyor mu?" Popüler sosyal ağ platformunun kullanıcılarının merak ettiği soruların başında geliyor. Gizliliğe ilişkin beklenen açıklama yıllar sonra Instagram CEO'sundan geldi.

    instagram bizi dinliyor mu resmi açıklama Tam Boyutta Gör
    Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram'ın kullanıcıları mikrofon aracılığıyla dinlediği iddialarına yanıt verdi. Mosseri, iddiaları reddeden bir video yayınladı ve bunu gizliliğin büyük bir ihlali olarak nitelendirdi. Ayrıca kullanıcıların telefon konuşmalarından sonra karşılarına çıkan reklamlara ilişkin de açıklamada bulundu.

    Instagram sizi dinleseydi haberiniz olurdu!

    Telefonda biriyle bir ürün hakkında konuşup Instagram’a girdiğinizde akışınızda ilgili reklamları gördüğünüz zamanlar olmuştur. Instagram’ın telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla sizi dinlediğini düşünebilirsiniz. Ancak şirketin başındaki isim olan Adam Mosseri, sizinle aynı fikirde değil. Mosseri, dinlemenin büyük bir gizlilik ihlali olacağını söyleyerek, “Instagram, telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla sizi dinliyor olsalardı, bunu anlardınız. iOS ve Android'de yerleşik güvenlik mekanizmaları var ve bunlar telefonunuzun mikrofonunun etkinleştirildiğini size bildiriyor.” açıklamasını yaptı.

    Telefonda konuşulanların Instagram'da reklam olarak çıkması "rastlantısal" olabilir

    Peki, telefonda biriyle konuşurken bahsettiğiniz şeylerin karşınıza anında reklam olarak çıkması? Mosseri, bunun birkaç nedeni olduğunu söylüyor. Birincisi; telefon konuşmasından önce o ürünü aratmış olabileceğinizden reklamının da karşınıza çıkması normal diyor. Mosseri, reklamverenlerin kişiye özel reklamlar sunmak için Instagram ile veri paylaştığını da kabul ediyor. Bu, az önce konuştuğunuz bir şey için reklam görmenizin bir nedeni olabilir.

    Bir diğer neden de Instagram'ın kullanıcılara takip ettikleri kişilere ve etkileşimde bulundukları gönderilere göre ilgilerini çektiğini düşündükleri reklamlar göstermesi. Bir diğer olası neden ise, reklamı daha önce görmüş olmanız ancak üzerinde fazla düşünmeden geçmiş olmanız olabilir.

    Son olarak, Mosseri bunun tamamen tesadüf veya rastlantısal olabileceğini söylüyor: “Bazen evren öyle bir şekilde hizalanır ki, bahsettiğiniz şey aniden reklam olarak belirir.” diyor.

    Mosseri: Ne kadar açıklamaya çalışsam da bazılarınız inanmayacak!

    Mosseri’nin son sözü ise dikkat çekici; “Ne kadar açıklamaya çalışsam da bazılarınızın bana inanmayacağını biliyorum.

    Videoya gelen yorumlar da dikkat çekici. Bir gönderide, "İnsanların konuşmalarını dinliyor olsaydım ben de tam olarak bunu söylerdim." yazıyor. Bir başkası ise, "Kardeşim... 2025 yılındayız, zaten hepinizin dinlediğini biliyoruz. Bu noktada Google'da arama bile yapmıyorum, telefonumun yanına fısıldıyorum ve Instagram'ın işini yapmasını bekliyorum." diyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

