Instagram canlı yayın kurallarını değiştiriyor: Küçük hesaplara kısıtlama

Tam Boyutta Gör Instagram, canlı yayın özelliğini ilk kez 2016 yılında tüm kullanıcıların erişimine açtığında ister birkaç takipçili küçük hesap olsun, ister milyonlara ulaşan influencer’lar olsun, tüm kullanıcılar bu özelliği özgürce kullanabiliyordu. Ancak Meta, platformdaki bu kapsayıcı yaklaşımı terk ederek canlı yayın kurallarında radikal bir değişikliğe gitti. Artık yalnızca 1.000 veya daha fazla takipçiye sahip olan herkese açık hesaplar canlı yayın başlatabilecek.

Yeni kural 1.000 takipçi sınırıyla milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor

Yeni kurallar, herhangi bir ön duyuru yapılmadan bu hafta uygulamaya alındı. Birçok kullanıcı, canlı yayına geçmeye çalıştığında "Hesabınız artık Canlı yayın için uygun değil." uyarısıyla karşılaştı. Instagram, bu kararın ardından gelen eleştirilere karşı sessiz kalmadı ve değişikliği doğruladı. Ancak şirket, bu kararın arkasındaki nedenleri tam anlamıyla açıklamak yerine yalnızca Live tüketim deneyimini iyileştirmek için bu adımı attığını belirtti.

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Değişikliğin etkisi ise oldukça büyük. Instagram’ın 2 milyara yaklaşan kullanıcı tabanı göz önüne alındığında, tahmini verilere göre bu kullanıcıların yalnızca yüzde 13 ila yüzde 26’sı 1.000 takipçi eşiğini aşabiliyor. Bu da yaklaşık 1,7 milyar hesabın canlı yayın özelliğini kaybetmesi demek.

Teknik altyapının maliyeti ise bu değişimin olası nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Raporlara göre canlı yayın hizmetleri yüksek altyapı maliyetleri gerektirdiğinden, Meta artık yalnızca sınırlı izleyici kitlesine ulaşan yayınları desteklemek istemiyor olabilir. Bu da platformda daha fazla etkileşim ve reklam değeri oluşturan büyük hesaplara öncelik verildiği anlamına geliyor.

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Instagram canlı yayını kısıtladı: Küçük hesaplar dışlandı

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