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    Instagram'da her görsel için farklı açıklama dönemi başlıyor

    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, slayt gönderileri için her fotoğrafa ayrı başlık ekleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı. İşte yeni güncellemenin detayları:

    Instagram, kullanıcıların çoklu görsel içeren slayt gönderilerinde her fotoğraf için ayrı açıklama eklemesine olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme, platform genelinde kademeli olarak dağıtılıyor ve tüm kullanıcılara ulaşmasının yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Daha önce tüm görseller tek bir açıklama altında paylaşılırken, yeni sistem sayesinde her slayta farklı bir başlık atanabilecek.

    Instagram, slayt gönderilerine ayrı başlık desteği getirdi

    Instagram’da uzun süredir kullanılan slayt gönderileri, bir albüm mantığıyla çalışıyordu. Kullanıcılar aynı paylaşım içinde birden fazla fotoğraf veya video yayınlayabiliyor ancak tüm içerikler için yalnızca tek bir açıklama alanı sunuluyordu. Bu yapı, özellikle birbirinden bağımsız görsellerin aynı gönderide paylaşılması durumunda anlatım açısından belirli sınırlamalar yaratıyordu. Yeni özellikle birlikteyse her görsel, kendi bağlamına uygun bir açıklamayla desteklenebilecek.

    Yeni işlev, paylaşım oluşturma ekranındaki açıklama alanına dokunulduğunda ortaya çıkan ek bir seçenek aracılığıyla kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, isterlerse tüm slaytlar için tek bir başlık kullanmaya devam edebilecek, isterlerse her görsele özel açıklamalar oluşturabilecek. Platformun bu özelliği isteğe bağlı olarak sunması, paylaşım alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mevcut deneyimin korunmasına da olanak tanıyor. Aynı zamanda içerik üreticileri için daha esnek bir yapı sağlanmış oluyor.

    Bu güncelleme, Instagram’ın birkaç yıl önce gerçekleştirdiği önemli bir değişikliğin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Şirket, daha önce tek bir slayt gönderisinde kullanılabilecek görsel sayısını 10’dan 20’ye yükseltmişti. Böylece kullanıcılar aynı paylaşım içinde daha fazla içerik sunabilir hale gelmişti. Şimdi ise 20 farklı fotoğrafın her biri için ayrı açıklama eklenebilmesi, özellikle ürün tanıtımları, gezi günlükleri veya adım adım anlatım gerektiren paylaşımlar açısından yeni içerik formatlarının önünü açıyor.

    Instagram’ın son dönemde yaptığı güncellemeler yalnızca gönderi deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Şirket, uygulama içi kamera tarafında da Android cihazlar için Ultra HDR ve Gece Görüşü desteğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellikler sayesinde düşük ışık koşullarında daha net görüntüler elde edilebiliyor ve yüksek dinamik aralık desteğiyle fotoğraf kalitesi iyileştiriliyor.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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