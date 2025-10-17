Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram'a yeni ebeveyn kontrolleri: Yapay zeka profilleri engellenebilecek

    Meta, genç kullanıcılarının yapay zekayla güvenli etkileşimi için yeni uygulamalar getiriyor. PG-13 derecelendirmesinin yanı sıra ebeveynlerin yapay zeka karakterlerini engellemelerine izin verecek.

    instagram yapay zeka ebeveyn kontrolleri Tam Boyutta Gör
    Instagram CEO’su Adam Mosseri ve Meta'nın yapay zeka bölümünün başındaki isim olan Alexandr Wang, en popüler sosyal ağ platformuna getirecekleri yeni ebeveyn kontrollerini duyurdu.

    Açıklamaya göre, ebeveynler, çocuklarının yapay zeka sohbet botlarıyla konuşmasını tamamen engelleyebilecek veya beğenmedikleri belirli karakterlere erişimi engelleyebilecek. Ancak, Meta’nın yapay zeka asistanı bu uygulamaya dahil değil; o hiçbir şekilde engellenemeyecek. Meta, yapay zekanın kullanıcı yaşını gözeterek faydalı olabilecek bilgiler ve eğitim fırsatları sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

    Ebeveynler, çocuklarının Meta'nın yapay zeka botuyla tartıştığı konular hakkında bilgi edinebilecek. Meta, şu anda bu kontrolleri geliştiriyor ve önümüzdeki yılın başlarında ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki genç Instagram kullanıcı profilleri için aktif edilecek ve İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

    Hatırlatma olarak, birkaç ay önce Meta'nın sohbet botlarının çocuklarla duygusal diyaloglara girmesine izin verdiğini gösteren bir belge sızdırılmış, örnekleriyle paylaşılmış ve olay yargıya taşınmıştı. Bunun üzerine Meta, harekete geçmiş ve yapay zekasını yeniden eğitmeye başlamıştı. Şirket, genç kullanıcıların uygunsuz konuşmalara girebilecek kullanıcı yapımı yapay zeka karakterlerine erişmesini önlemek için yeni korumalar ekledi. Ayrıca yapay zeka karakterlerin gençlere PG-13 film derecelendirmesine göre yanıtlar vermesini sağlayacak yaşa uygun korumalar getirdi.

    Kaynakça https://about.fb.com/news/2025/10/teen-ai-safety-approach/ https://www.engadget.com/social-media/instagram-makes-teen-accounts-more-restrictive-120000653.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 21 dakika önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum