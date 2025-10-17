Instagram'a yeni ebeveyn kontrolleri: Yapay zeka profilleri engellenebilecek

Tam Boyutta Gör Instagram CEO’su Adam Mosseri ve Meta'nın yapay zeka bölümünün başındaki isim olan Alexandr Wang, en popüler sosyal ağ platformuna getirecekleri yeni ebeveyn kontrollerini duyurdu.

Açıklamaya göre, ebeveynler, çocuklarının yapay zeka sohbet botlarıyla konuşmasını tamamen engelleyebilecek veya beğenmedikleri belirli karakterlere erişimi engelleyebilecek. Ancak, Meta’nın yapay zeka asistanı bu uygulamaya dahil değil; o hiçbir şekilde engellenemeyecek. Meta, yapay zekanın kullanıcı yaşını gözeterek faydalı olabilecek bilgiler ve eğitim fırsatları sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ebeveynler, çocuklarının Meta'nın yapay zeka botuyla tartıştığı konular hakkında bilgi edinebilecek. Meta, şu anda bu kontrolleri geliştiriyor ve önümüzdeki yılın başlarında ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki genç Instagram kullanıcı profilleri için aktif edilecek ve İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

Hatırlatma olarak, birkaç ay önce Meta'nın sohbet botlarının çocuklarla duygusal diyaloglara girmesine izin verdiğini gösteren bir belge sızdırılmış, örnekleriyle paylaşılmış ve olay yargıya taşınmıştı. Bunun üzerine Meta, harekete geçmiş ve yapay zekasını yeniden eğitmeye başlamıştı. Şirket, genç kullanıcıların uygunsuz konuşmalara girebilecek kullanıcı yapımı yapay zeka karakterlerine erişmesini önlemek için yeni korumalar ekledi. Ayrıca yapay zeka karakterlerin gençlere PG-13 film derecelendirmesine göre yanıtlar vermesini sağlayacak yaşa uygun korumalar getirdi.

