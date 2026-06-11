Instagram'da yeni dönem: Algoritma artık kişiselleştirilebilecek

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Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların platformda karşılarına çıkan içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak yeni bir adım attı. Şirket, daha önce belirli alanlarda sunduğu algoritma kişiselleştirme araçlarını artık ana akışa da taşıdı. Böylece kullanıcılar, önerilen içeriklerde hangi konulara daha fazla ya da daha az yer verilmesini istediklerini doğrudan belirleyebilecek.

İlgi alanlarına göre öneriler değiştirilebilecek

Instagram Başkanı Adam Mosseri'ye göre bu değişikliğin temel amacı, kullanıcıların uygulama deneyimini kendi tercihlerine göre şekillendirebilmesi. Yeni sistem kapsamında kullanıcılar, örneğin “kedi videoları”, "ebeveynlik mizahı" gibi belirli ilgi alanlarına yönelik içerikleri daha fazla görmek istediklerini belirtebilecek. Aynı şekilde, ilgilerini çekmeyen konuların öneriler arasında daha az yer almasını da sağlayabilecekler.

Tam Boyutta Gör Mosseri'nin açıklamalarına göre şirket, gelecekte kullanıcıların belirli kişiler, farklı ruh halleri veya atmosferler, çeşitli içerik türleri ve benzeri unsurlar üzerinden de öneri sistemini yönlendirebilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Takip edilen hesapların görünürlüğü tartışmaya neden oluyor

Instagram'da içerik üreten birçok kişi, paylaşımlarının kendi takipçilerine bile düzenli biçimde ulaşamamasından şikayet ediyor. Adam Mosseri de yeni özellikleri tanıttığı açıklamasında bu memnuniyetsizliğe değindi.

Mosseri'ye göre geçmişte kullanıcıların takip ettikleri hesaplar, uygulama deneyimini şekillendiren en önemli araçlardan biriydi. Ancak zaman içinde öneri sistemlerinin ana akışta daha baskın hale gelmesiyle birlikte bu etkinin azaldığını kabul etti. Mosseri, sektör genelinde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, insanların kişisel paylaşımlarını giderek daha fazla Hikayeler ve doğrudan mesajlar (DM) üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti. Ona göre, arkadaş çevresinden gelen paylaşımların seyrekleşmesi sonucunda ana akışta oluşan boşluk, algoritmik önerilerle dolduruldu.

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Şirketin açıklamalarına göre yeni kişiselleştirme seçeneklerinin arkasında büyük dil modelleri (LLM) bulunuyor. Instagram, bu teknolojilerin daha önce kullanıcılar için anlaşılması güç olan algoritmaların işleyişini daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

Tüm bu değişikliklere rağmen Instagram'ın önerilen içerik stratejisinden geri adım atması beklenmiyor. Platform, yalnızca takip edilen hesapların gönderilerinin gösterildiği özel "Takip Edilenler" akışını sunmaya devam ediyor. Ancak şirket, ana akıştaki öneri sisteminde kullanıcı tercihlerini daha fazla hesaba katacak yeni yöntemler üzerinde çalıştığını da doğruluyor.

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