    Instagram’dan içerik kopyalayan hesaplara sert önlem

    Instagram, başkalarına ait içerikleri yeniden paylaşan hesaplara yönelik kısıtlamayı genişletti. Orijinal olmayan gönderiler artık öneri sisteminde yer almayacak.

    Instagram, platformdaki içerik kalitesini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Şirket, başkalarına ait içerikleri düzenli olarak yeniden paylaşan hesapların artık öneri sistemine dahil edilmeyeceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte özellikle fotoğraf ve çoklu görsel formatındaki gönderiler hedef alınıyor

    Meta bünyesindeki platform, bu kararla birlikte orijinal içerik üreticilerinin daha fazla görünürlük kazanmasını ve emeğinin karşılığını almasını amaçlıyor. Daha önce yalnızca Reels videoları için geçerli olan bu koruma artık fotoğraf ve kaydırmalı gönderiler için de uygulanacak.

    Özgün içerik öne çıkarılacak

    Yeni düzenleme, içerik üretmek yerine başkalarının paylaşımlarını yeniden yükleyen hesapları doğrudan etkiliyor. Instagram, bu tür hesapların erişimini sınırlandırarak aynı içeriklerin sürekli dolaşıma girmesinin önüne geçmeyi ve platformda özgünlüğü teşvik etmeyi hedefliyor.

    Bu kapsamda, söz konusu hesapların paylaşımları kullanıcıların ana akışında ya da Keşfet sekmesinde öneri olarak gösterilmeyecek. Ancak kullanıcıların halihazırda takip ettiği hesaplardan gelen içeriklerin görünürlüğü değişmeyecek.

    Instagram’a göre “orijinal içerik” nedir?

    Platform, orijinal içerik tanımını da netleştirdi. Buna göre bir içerik, tamamen kullanıcı tarafından üretilmişse ya da kullanıcının özgün bakış açısını yansıtıyorsa orijinal kabul ediliyor. Kullanıcının kendi çektiği fotoğraf ve videolar ya da kendisinin tasarladığı içerikler bu kapsama giriyor.

    Bununla birlikte, üçüncü taraf içeriklerin kullanımı tamamen yasaklanmış değil. Instagram, mevcut içeriklerin yaratıcı şekilde dönüştürülmesi durumunda bunun da orijinal sayılabileceğini belirtiyor. Özellikle meme üreticileri için bu durum önemli bir alan açıyor. Örneğin bir görsel ya da video üzerine mizah, kültürel referans, yorum ya da özgün metin eklenmesi içeriği yeni ve özgün bir hale getirebiliyor.

    Öte yandan, her düzenleme orijinal içerik olarak değerlendirilmeyecek. Instagram, sadece filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek ya da ekran görüntüsü alıp yeniden paylaşmak gibi düşük eforlu işlemlerin yeterli olmadığını vurguluyor.

