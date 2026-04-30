Instagram’dan içerik kopyalayan hesaplara sert önlem

Meta bünyesindeki platform, bu kararla birlikte orijinal içerik üreticilerinin daha fazla görünürlük kazanmasını ve emeğinin karşılığını almasını amaçlıyor. Daha önce yalnızca Reels videoları için geçerli olan bu koruma artık fotoğraf ve kaydırmalı gönderiler için de uygulanacak.
Özgün içerik öne çıkarılacak
Bu kapsamda, söz konusu hesapların paylaşımları kullanıcıların ana akışında ya da Keşfet sekmesinde öneri olarak gösterilmeyecek. Ancak kullanıcıların halihazırda takip ettiği hesaplardan gelen içeriklerin görünürlüğü değişmeyecek.
Instagram’a göre “orijinal içerik” nedir?
Bununla birlikte, üçüncü taraf içeriklerin kullanımı tamamen yasaklanmış değil. Instagram, mevcut içeriklerin yaratıcı şekilde dönüştürülmesi durumunda bunun da orijinal sayılabileceğini belirtiyor. Özellikle meme üreticileri için bu durum önemli bir alan açıyor. Örneğin bir görsel ya da video üzerine mizah, kültürel referans, yorum ya da özgün metin eklenmesi içeriği yeni ve özgün bir hale getirebiliyor.
Öte yandan, her düzenleme orijinal içerik olarak değerlendirilmeyecek. Instagram, sadece filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek ya da ekran görüntüsü alıp yeniden paylaşmak gibi düşük eforlu işlemlerin yeterli olmadığını vurguluyor.