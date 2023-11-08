Instagram'ın yeni özelliği duyuruldu: Okundu bilgisi kapatılabilecek

Instagram, kullanıcıların DM için okundu bilgisi kapatmasına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Bu şekilde birisinin mesajını okumuş olsanız bile o kişi mesajın altındaki “görüldü” etiketini görmeyecek.

Mark Zuckerberg ve Adam Mosseri, kullanıcılardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda DM için okundu bilgisini kapatma seçeneğini getireceklerini duyurdu.

Instagram DM görüldü bilgisi kapatma nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Bir sohbetin altındaki profilin adına dokunarak direkt mesajlar için gizlilik ve güvenlik menüsüne erişilebilecek ve “Etkinliğinizi kimler görebilir” bölümünün altında okundu bilgisini kapatmaya yönelik bir seçenek görecek.

Meta’ya ait bir diğer popüler uygulama olan WhatsApp’ta okundu bilgisi kapatma seçeneği 2014’ten beri var. Meta’nın yeni özelliği kimlerle test ettiği ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda açıklama yapmadı.

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