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    Anlık Bildirim

    Instagram'ın yeni özelliği duyuruldu: Okundu bilgisi kapatılabilecek

    Instagram'da DM görüldü kapatma seçeneği bekleyenler için güzel haber. Gelecek güncellemeyle, Instagram gönderilen mesaj okundu bilgisi kapatma ayarlardan hızlıca yapılabilecek.

    Instagram, kullanıcıların DM için okundu bilgisi kapatmasına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Bu şekilde birisinin mesajını okumuş olsanız bile o kişi mesajın altındaki “görüldü” etiketini görmeyecek.

    Mark Zuckerberg ve Adam Mosseri, kullanıcılardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda DM için okundu bilgisini kapatma seçeneğini getireceklerini duyurdu.

    Instagram DM görüldü bilgisi kapatma nasıl olacak?

    instagram okundu bilgisi kapatma Tam Boyutta Gör
    Bir sohbetin altındaki profilin adına dokunarak direkt mesajlar için gizlilik ve güvenlik menüsüne erişilebilecek ve “Etkinliğinizi kimler görebilir” bölümünün altında okundu bilgisini kapatmaya yönelik bir seçenek görecek.

    Meta’ya ait bir diğer popüler uygulama olan WhatsApp’ta okundu bilgisi kapatma seçeneği 2014’ten beri var. Meta’nın yeni özelliği kimlerle test ettiği ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda açıklama yapmadı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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