Instagram'ın yeni özelliği duyuruldu: Okundu bilgisi kapatılabilecek

Instagram, kullanıcıların DM için okundu bilgisi kapatmasına olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Bu şekilde birisinin mesajını okumuş olsanız bile o kişi mesajın altındaki “görüldü” etiketini görmeyecek.
Mark Zuckerberg ve Adam Mosseri, kullanıcılardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda DM için okundu bilgisini kapatma seçeneğini getireceklerini duyurdu.
Instagram DM görüldü bilgisi kapatma nasıl olacak?
Meta’ya ait bir diğer popüler uygulama olan WhatsApp’ta okundu bilgisi kapatma seçeneği 2014’ten beri var. Meta’nın yeni özelliği kimlerle test ettiği ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.