Instagram DM’lerde uçtan uca şifreleme dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör Meta, Instagram’daki uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğini sonlandırma kararı aldı. Şirketin yardım sayfasında paylaşılan bilgilere göre değişiklik 8 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu adım nedeniyle Instagram kullanıcıları artık uygulama içinde uçtan uca şifrelenmiş özel mesaj gönderme seçeneğine erişemeyecek. Özellik, platformda isteğe bağlı bir özellikle olarak yer alıyordu.

Kararla birlikte DM’ler yeniden standart şifreleme sistemine dönecek. Bu değişiklik, Meta’nın gerektiğinde mesaj içeriklerine erişebilmesinin teknik olarak mümkün hale geleceği anlamına geliyor. Şirketin yıllar önce “gelecek özeldir” sloganıyla öne çıkardığı gizlilik stratejisinden geri adım atması ise dikkat çekiyor.

Uçtan uca şifreleme neden önemliydi?

Uçtan uca şifreleme, yalnızca gönderici ve alıcının mesajları görebilmesini sağlayan en güçlü güvenlik yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Platform sağlayıcısı dahil üçüncü taraflar mesaj içeriğine erişemiyor.

WhatsApp, Signal, iMessage ve Google Messages gibi birçok popüler platformda bu sistem varsayılan olarak aktif şekilde kullanılıyor.

Meta, 2019 yılında Facebook ve Instagram mesajlaşmalarında uçtan uca şifrelemeyi yaygınlaştırmayı planladığını açıklamıştı. Ancak şirket şimdi Instagram tarafında geri adım atmış durumda. Meta, kararın arkasında özelliğin düşük kullanım oranının bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan mevcut standart şifreleme, mesajların kullanıcı ile platform arasında taşınırken korunmasını sağlıyor. Buna rağmen platform sağlayıcısının içeriklere erişebilmesi mümkün oluyor. Bu kapsamda mesajlar, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları Meta tarafından erişilebilir hale gelebilecek. Benzer standart şifreleme yöntemleri Gmail ve TikTok gibi servislerde de yaygın olarak kullanılıyor.

