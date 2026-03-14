Instagram DM’lerde uçtan uca şifreleme dönemi sona eriyor

Meta, Instagram DM uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırma kararı aldığını doğruladı. Şirketin destek sayfasında yer alan bilgilere göre değişiklik 8 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra Instagram’daki doğrudan mesajlar için uçtan uca şifreleme seçeneği artık desteklenmeyecek. Karar, uygulama içinde kullanıcılara gösterilen bir bildirim penceresiyle de duyuruldu. Böylece platformun mesajlaşma altyapısında son yıllarda test edilen ve isteğe bağlı olarak kullanılan güvenlik katmanı resmen sona ermiş olacak.

Meta’nın açıklamasına göre bu değişiklikten etkilenen kullanıcılar için uygulama içinde bazı yönlendirmeler sunulacak. Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde bulunan mesajlar veya medya içerikleri saklanmak isteniyorsa bunların nasıl indirilebileceğine dair talimatlar kullanıcıya gösterilecek. Şirket ayrıca uygulamanın eski sürümlerini kullanan kişilerin bu içerikleri indirebilmek için Instagram uygulamasını güncellemeleri gerekebileceğini belirtiyor.

Meta: Instagram’da uçtan uca şifreleme beklenen kullanımı görmedi

Meta’nın kararının arkasındaki temel gerekçe kullanım oranlarının düşük olması olarak gösteriliyor. Şirketin halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, Instagram DM’lerde uçtan uca şifreleme özelliğinin kullanıcılar tarafından sınırlı ölçüde tercih edildiği ifade edildi. Bu nedenle Meta, önümüzdeki aylarda bu seçeneği platformdan tamamen kaldırma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca uçtan uca şifreleme ile mesajlaşmaya devam etmek isteyen kullanıcıların bunu kolayca WhatsApp üzerinden yapabileceği belirtildi.

Uçtan uca şifreleme, dijital iletişim güvenliği açısından en güçlü koruma yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sistemde mesajın içeriği yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabiliyor; mesaj servisinin sağlayıcısı dâhil olmak üzere üçüncü taraflar mesaj içeriğine erişemiyor. Bu teknoloji özellikle güvenli mesajlaşma uygulamalarında standart hâline gelmiş durumda. Örneğin WhatsApp gibi platformlar tüm sohbetlerde varsayılan olarak uçtan uca şifreleme kullanıyor.

Instagram’da ise durum farklı bir model üzerine kurulmuştu. Platformda uçtan uca şifreleme tüm mesajlar için varsayılan olarak aktif değildi ve kullanıcıların belirli sohbetlerde bu özelliği manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyordu. Bu yaklaşım, güvenli mesajlaşma ile platform içi özellikler arasında bir denge kurma amacı taşısa da kullanıcıların büyük bölümünün özelliği aktif etmemesine yol açmış olabilir. Meta’nın verdiği bilgilere göreyse kararın temelinde de bu düşük kullanım oranı bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram DM’lerde uçtan uca şifreleme dönemi sona eriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: