    Instagram aylık 3 milyar kullanıcıya ulaştı

    Özellikle TikTok ve YouTube Shorts baskısı altında olmasına rağmen Instagram istikrarlı büyümeye devam ediyor. Son 3 yılda 1 milyar daha kullanıcı kazandı.      

    Instagram Tam Boyutta Gör
    Dijital dünyada 15 yılı geride bırakan Instagram büyümeye devam ediyor. Mark Zuckerberg tarafından Threads platformunda yapılan bir paylaşıma göre Instagram aylık 3 milyar kullanıcı barajını geride bıraktı. 

    Instagram dijital dünyaya hükmediyor

    Son yıllarda kolay yoldan fenomen olma ve para kazanma hırsının da etkisiyle yediden yetmişe sayısız insan Instagram’a katılıyor. 2022 yılında 2 milyar kullanıcıya ulaştığı düşünülürse sadece 3 yılda 1 milyar kullanıcı daha kazandığı anlaşılıyor. 

    Meta çatı şirketinin son çeyrek raporuna göre Facebook, WhatsApp ve Messenger ağlarında günlük aktif kullanıcı sayısı 3.48 milyarı geçti. Firma bunun haricinde ağlarının son dönem kullanıcı sayılarını paylaşmış değil. 

    Diğer taraftan Instagram önümüzdeki haftalarda Reels akışını kullanıcının ana akışı olarak belirlenebileceği bir güncellemeyi Güney Kore ve Hindistan’da test ediyor. Instagram iPad uygulamasında bu güncelleme kullanılabiliyor. Yine özel mesajlar ve Reels gönderilerini öne çıkaracak elden geçirilmiş bir gezinti çubuğu da planlamalar arasında. 

