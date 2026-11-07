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    Instagram Edits uygulaması macOS için yayınlandı

    Dikey videoları kolay bir şekilde düzenleyerek Instagram platformunda veya başka platformlarda paylaşabildiğiniz Edits uygulaması artık masaüstünde de yerini aldı.

    Instagram Edits Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın başlarında CapCut düzenleme uygulamasına ücretsiz bir alternatif olarak yayınlanan Edits yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobilde hızlı ve kolay bir şekilde dikey videolar oluşturabildiğiniz Edits şimdi masaüstünde.

    Edits masaüstünde

    macOS platformu için indirmeye sunulan Edits uygulaması aynı mobilde olduğu gibi kolay düzenleme araçları ile geliyor. Daha rafine ses kaydı, yapay zekâ yardımıyla farklı dillerde doğruluk oranı yüksek otomatik altyazı üretebilme, etiketler, efektler yine masaüstünde de mevcut.

    Fare ile daha akıcı bir düzenleme sunulurken klavye kısayolları da işleri kolaylaştırıyor. Herhangi bir filigran koymayan uygulama doğrudan Instagram üzerinde paylaşım kolaylığı da sağlıyor. Yakın zamanda masaüstünde başlayan düzenlemeye mobilde devam etme gibi özellikler de eklenecek.

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