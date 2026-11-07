Instagram Edits uygulaması macOS için yayınlandı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Instagram'ın popüler dikey video düzenleme uygulaması Edits, mobilin ardından şimdi de macOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşan ücretsiz uygulama; masaüstünde klavye kısayolları, yapay zekâ destekli otomatik altyazı, rafine ses kaydı ve filigransız dikey video hazırlama imkânı veriyor. Hazırlanan içerikleri doğrudan paylaşma kolaylığı sunan uygulamaya yakında cihazlar arası aktarım özelliği de eklenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Geçen yılın başlarında CapCut düzenleme uygulamasına ücretsiz bir alternatif olarak yayınlanan Edits yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobilde hızlı ve kolay bir şekilde dikey videolar oluşturabildiğiniz Edits şimdi masaüstünde.

Edits masaüstünde

macOS platformu için indirmeye sunulan Edits uygulaması aynı mobilde olduğu gibi kolay düzenleme araçları ile geliyor. Daha rafine ses kaydı, yapay zekâ yardımıyla farklı dillerde doğruluk oranı yüksek otomatik altyazı üretebilme, etiketler, efektler yine masaüstünde de mevcut.

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Fare ile daha akıcı bir düzenleme sunulurken klavye kısayolları da işleri kolaylaştırıyor. Herhangi bir filigran koymayan uygulama doğrudan Instagram üzerinde paylaşım kolaylığı da sağlıyor. Yakın zamanda masaüstünde başlayan düzenlemeye mobilde devam etme gibi özellikler de eklenecek.

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