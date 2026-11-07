Instagram Edits uygulaması macOS için yayınlandı

Yapay Zeka Özeti:
- Instagram'ın popüler dikey video düzenleme uygulaması Edits, mobilin ardından şimdi de macOS kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşan ücretsiz uygulama; masaüstünde klavye kısayolları, yapay zekâ destekli otomatik altyazı, rafine ses kaydı ve filigransız dikey video hazırlama imkânı veriyor. Hazırlanan içerikleri doğrudan paylaşma kolaylığı sunan uygulamaya yakında cihazlar arası aktarım özelliği de eklenecek.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Edits masaüstünde
macOS platformu için indirmeye sunulan Edits uygulaması aynı mobilde olduğu gibi kolay düzenleme araçları ile geliyor. Daha rafine ses kaydı, yapay zekâ yardımıyla farklı dillerde doğruluk oranı yüksek otomatik altyazı üretebilme, etiketler, efektler yine masaüstünde de mevcut.
Fare ile daha akıcı bir düzenleme sunulurken klavye kısayolları da işleri kolaylaştırıyor. Herhangi bir filigran koymayan uygulama doğrudan Instagram üzerinde paylaşım kolaylığı da sağlıyor. Yakın zamanda masaüstünde başlayan düzenlemeye mobilde devam etme gibi özellikler de eklenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: