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    Instagram kendine zarar verebilecek gençleri ailelerine haber verecek

    Instagram platformunda genç kullanıcıların sohbetlerini analiz etmeye başlayan Meta, psikolojik olarak şüphe çeken konuşmaları ailelerine rapor ediyor.          

    Instagram Tam Boyutta Gör
    İnsanlık için bir eğlence ve iletişim aracı olarak sunulan sosyal medya, bugün geldiğimiz noktada gençleri zararlı alışkanlıklara ya da psikolojik problemlere sürükleyen platformlar haline geldi. Çözümü ise yine sosyal medyada arıyoruz.

    Meta yeni özelliğini duyurdu

    Meta tarafından yapılan açıklamaya göre genç kullanıcıların kendisine zarar verme ya da intihar eğilimi olduğu tespit edildiği anda ailelerine bildirim gönderilecek. Meta daha önce gençlerin yapay zekâ ile olan konuşmalarının başlıklarını ailelere göstermeye başlamıştı.

    Yeni özellik Meta AI temelinde şekilleniyor. Kullanıcının sohbetlerini analiz eden Meta AI, şüpheli gelişmeler tespit ettiğinde bunu manuel incelemeye gönderiyor ve güvenlik ekibi tam olarak emin olduğunda ailelere bilgi veriliyor.

    Meta yeni özelliği ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada sınırları içerisindeki Instagram ebeveyn kontrolü açık kullanıcılara sunuluyor. Global çapta ise yıl sonuna kadar sunulmuş olacak. Meta ayrıca kendisine zarar verme kapasitesi olan kullanıcıları doğrudan acil servislere haber verecek bir özelliği de yakın zamanda kullanıma sunacak.

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