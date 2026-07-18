Instagram kendine zarar verebilecek gençleri ailelerine haber verecek

Meta yeni özelliğini duyurdu
Meta tarafından yapılan açıklamaya göre genç kullanıcıların kendisine zarar verme ya da intihar eğilimi olduğu tespit edildiği anda ailelerine bildirim gönderilecek. Meta daha önce gençlerin yapay zekâ ile olan konuşmalarının başlıklarını ailelere göstermeye başlamıştı.
Yeni özellik Meta AI temelinde şekilleniyor. Kullanıcının sohbetlerini analiz eden Meta AI, şüpheli gelişmeler tespit ettiğinde bunu manuel incelemeye gönderiyor ve güvenlik ekibi tam olarak emin olduğunda ailelere bilgi veriliyor.
Meta yeni özelliği ilk etapta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada sınırları içerisindeki Instagram ebeveyn kontrolü açık kullanıcılara sunuluyor. Global çapta ise yıl sonuna kadar sunulmuş olacak. Meta ayrıca kendisine zarar verme kapasitesi olan kullanıcıları doğrudan acil servislere haber verecek bir özelliği de yakın zamanda kullanıma sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: