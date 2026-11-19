2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Instagram kullanıcılarının uzun zamandır beklediği hikaye düzenleme özelliği nihayet yayınlandı. Artık paylaştığınız hikayeleri ilk 15 dakika içinde kolayca düzenleyebilirsiniz. Hikayedeki üç noktaya dokunarak erişebileceğiniz bu pratik yenilik sayesinde, yapılan hataları düzeltirken mevcut beğeni, yanıt ve görüntülenme sayılarınızı kaybetmiyorsunuz. Belirlenen 15 dakikalık süre dolduktan sonra ise hikayeyi silip yeniden yüklemeniz gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Instagram Hikaye düzenleme özelliği nihayet geldi. Artık sonradan fark ettiğiniz hatalar için hikayeyi silip tekrar yüklemek zorunda değilsiniz. Hikayedeki düzenlemeler de mevcut görüntülemeleri, beğenileri ve yanıtları etkilemeyecek.

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Instagram yöneticisi Adam Mosseri, kullanıcıların yıllardır istediği bir özelliği duyurdu. Önceden, bir yazım hatasını düzeltmek ya da bir şarkıyı değiştirmek, Hikayeyi silmeyi ve yeniden yüklemeyi gerektiriyordu; bu da mevcut etkileşimi ortadan kaldırıyordu. Yeni düzenleme seçeneği, doğrudan yayınlanan Hikayenin içinde görünerek, paylaşımdan kısa bir süre sonra hataları düzeltmeyi kolaylaştırıyor.

Instagram hikaye düzenleme nasıl yapılır 👇🏻

Tam Boyutta Gör

Instagram’ı açın ve paylaştığınız hikayeye dokunun Sağ alt köşedeki üç noktaya dokunun Seçenekler arasından Hikayeyi Düzenle'yi seçin Hikayede yapmak istediğiniz değişiklikleri uygulayın Değişiklikleri kaydedin Paylaşılan bir hikayeyi düzenlemek bu kadar basit

Instagram düzenlemeden sonra Hikayenin mevcut etkileşimini (görüntülemeler, beğeniler ve yanıtlar dahil) koruyor.

Yeni Hikaye düzenleme özelliği, izleyici etkileşimlerini kaybetmeden hataları düzeltmek için kullanışlı. Ancak, 15 dakikalık süre dolduktan sonra eskiden olduğu gibi kullanıcıların içeriği değiştirmek için hikayeyi silip yeniden paylaşmaları gerekecek.

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