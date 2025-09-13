Giriş
    Instagram Hikaye erişim sorununu düzeltti: İçerik üreticiler için ne anlama geliyor?

    Instagram, birden fazla Hikaye paylaşımının erişimi düşürmesine yol açan hatayı düzeltti. Bu güncelleme, içerik üreticiler için önemli avantajlar sunuyor. İşte detaylar:

    Instagram, Hikaye erişim düşüşüne neden olan hatayı giderdi Tam Boyutta Gör
    Instagram, uzun süredir kullanıcıların şikayet ettiği bir hatayı düzeltti. Platformda günde birden fazla Hikaye paylaşan kişilerin erişim oranlarının düştüğü fark edilmişti. Instagram Başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, bu sorunun platformun amaçladığı bir davranış olmadığını ve artık giderildiğini duyurdu. Böylece, birden fazla Hikaye paylaşmanın erişimi olumsuz etkilemesi sorunu ortadan kalkmış oldu.

    Instagram, güncellediği algoritma ile birden fazla Hikaye yayınlamanın erişiminizi azaltmasına neden olan sorunu düzeltti

    Mosseri, duyurusunda kullanıcıların aynı gün içinde birden fazla Hikaye paylaştığında erişimlerinin azaldığını sıkça dile getirdiğini belirtti. Hatanın giderilmesi, artık her yeni paylaşımın potansiyel erişimi sınırlamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu, takipçilerin her Hikayeyi mutlaka göreceği veya etkileşime gireceği anlamına gelmiyor. Yine de özellikle ilk Hikayenin görünürlüğü açısından önemli bir iyileşme sağlanmış durumda.

    Instagram’ı yalnızca yakın arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullananlar için bu değişiklik büyük bir fark yaratmayabilir. Ancak platform, günümüzde giderek daha profesyonel bir içerik ekosistemine dönüşmüş durumda. YouTube’a benzer şekilde birçok kişi Instagram’ı kitlelere ulaşmak ve gelir elde etmek için aktif şekilde kullanıyor. Bu nedenle erişimle ilgili her güncelleme, içerik üreticilerin stratejilerini doğrudan etkileyecektir.

