Instagram Hikaye erişim sorununu düzeltti: İçerik üreticiler için ne anlama geliyor?

Instagram, güncellediği algoritma ile birden fazla Hikaye yayınlamanın erişiminizi azaltmasına neden olan sorunu düzeltti
Mosseri, duyurusunda kullanıcıların aynı gün içinde birden fazla Hikaye paylaştığında erişimlerinin azaldığını sıkça dile getirdiğini belirtti. Hatanın giderilmesi, artık her yeni paylaşımın potansiyel erişimi sınırlamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu, takipçilerin her Hikayeyi mutlaka göreceği veya etkileşime gireceği anlamına gelmiyor. Yine de özellikle ilk Hikayenin görünürlüğü açısından önemli bir iyileşme sağlanmış durumda.
Instagram’ı yalnızca yakın arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullananlar için bu değişiklik büyük bir fark yaratmayabilir. Ancak platform, günümüzde giderek daha profesyonel bir içerik ekosistemine dönüşmüş durumda. YouTube’a benzer şekilde birçok kişi Instagram’ı kitlelere ulaşmak ve gelir elde etmek için aktif şekilde kullanıyor. Bu nedenle erişimle ilgili her güncelleme, içerik üreticilerin stratejilerini doğrudan etkileyecektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...