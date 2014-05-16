Instagram iOS tarafında güncellendi

Facebook'un sahip olduğu fotoğraf ve video paylaşım tabanlı büyük sosyal ağlardan Instagram, iOS tarafında yeni sürümüne güncellendi.

Geçtiğimiz Mart ayında 200 milyon aktif kullanıcısı sayısına ulaşan Instagram, iOS tarafında yayınlanan 5.0.11 sürüm kodlu güncellemesi ile Facebook temelli paylaşma noktasında yeni bir değişiklik gerçekleştirdi. Böylece Instagram fotoğraf ve videolarının Facebook'da paylaşmasına devam edilirken, beğeniler ve aktivitelerin Facebook ile paylaşılması desteği kaldırıldı.

Ücretsiz olarak sunulan Instagram iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-ios-update-removes-automatic-sharing-feature-16-05-2014/