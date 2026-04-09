Instagram’ın çocukları koruyan yeni özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Instagram’da çocukları korumak için geliştirilen “Genç Hesapları” özelliği bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıma sunuldu. Daha önce Ekim 2025’te İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunulan bu özelik şimdi tüm dünyaya açıldı.

Instagram’ın “Genç Hesapları” özelliği 13-18 yaş aralığındaki çocuklar için Instagram’ı daha güvenli hale getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi 13 yaş altındaki çocuklar Instagram’ı kullanamıyor. TBMM’de görüşülen sosyal medya kanunu yürürlüğe girdiğinde Türkiye’de 15 yaş altındaki kişilerin Instagram kullanımı tamamen yasaklanacak.

Genç Hesaplar özelliği, 18 yaş altındaki kullanıcılar için otomatik olarak devreye girecek. Ebeveyn izni olmadan bu ayardan çıkılamayacak. Genç hesap olarak ayarlanan tüm profiller otomatik olarak gizli hale geliyor. Yabancı hesaplardan gelen mesaj istekleri sınırlandırılıyor

Uygunsız içerikler çocuklara gösterilmeyecek

Instagram’ın Yapay zeka destekli yeni denetim mekanizması; küfürlü dil, tütün ve alkol kullanımını özendiren paylaşımlar, riskli fiziksel aktiviteler veya tehlikeli akımları teşvik eden içerikleri “Keşfet” ve “Reels” gibi alanlarda tamamen gizleyecek, İçeriklerde filtreleme yapılırken oyun ve sinema dünyasında kullanılan “13+ içerik derecelendirme” sistemine uygun filtreleme yapılacak.

Şirket, güncelleme kapsamında gençlerin belirli hesaplarla nasıl etkileşim kuracağına dair daha sıkı kontroller de getirdiğini duyurdu. Gençlerin artık düzenli olarak yaşlarına uygun olmayan içerik paylaşan hesapları takip edemeyeceğini, bu hesaplara mesaj gönderemeyeceğini veya bu hesapların yorumlarını göremeyeceğini belirten Meta, bu korumaların çift taraflı çalıştığının ve belirlenen bu hesapların da gençleri takip etmesinin veya gönderileriyle etkileşime girmesinin benzer şekilde engelleneceğinin altını çizdi.

Tam Boyutta Gör

Ebeveynlere tam kontrol

Ebeveynler, çocuklarının Instagram’da neler göreceği konusunda daha fazla kontrole erişebiliyor. Her ailenin farklı olduğunu kabul eden Meta, daha da kısıtlayıcı bir deneyimi tercih eden ebeveynler için “Kısıtlı İçerik” adlı yeni ve daha sıkı bir ayarı da kullanıma sunuyor. Ebeveynlere, gençlerin Instagram’da neler göreceği konusunda daha fazla kontrol sağlamak üzere tasarlanan Kısıtlı İçerik özelliğinin, Genç Hesap deneyiminden daha fazla içeriği filtreleyeceğini açıklayan Meta, bu ayarın aynı zamanda gençlerin gönderilerin altındaki yorumları görme, yorum yapma veya yorum alma yetkisini de kaldıracağını ifade etti.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, yeni özellikle ilgili olarak şunlar söyledi:

“Bu yeni korumaların Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla birlikte, ebeveynlerin gençlerin güvenliğine ilişkin endişelerine yanıt verme konusunda anlamlı bir adım daha atıyoruz. 13+ film derecelendirme sisteminin bilinen standartlarından ilham alarak, Türkiye’deki gençler için daha güvenli ve yaşlarına daha uygun bir deneyim sunmayı, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının dijital yolculuklarını desteklemeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı amaçlıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram’ın çocukları koruyan yeni özelliği Türkiye’de açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: