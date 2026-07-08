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    Instagram'ın yapay zekası fotoğraflarınızı izinsiz kullanacak: İşte engellemenin yolu

    Instagram profiliniz herkese açıksa, herhangi biri Meta'nın yeni yapay zeka görüntü oluşturucusu Muse'u kullanarak fotoğraflarınızı ve videolarınızı izinsiz kullanabilir. İşte bunu engellemenin yolu:

    Meta Muse AI görüntü oluşturucu engelleme yolu Tam Boyutta Gör
    Instagram kullanıcıları, yeni Muse Image modeliyle herkese açık profilleri yapay zeka istemlerinde etiketleyebiliyor. Bu, herhangi birinin izniniz dışında fotoğraflarınızı, Reels videolarınızı veya sesinizi kullanarak yapay zeka görseller oluşturabileceği anlamına geliyor. Üstelik bu ayar varsayılan olarak açık. Neyse ki, Instagram fotoğraflarınızın ve içeriklerinizin yapay zeka görüntülerinin oluşturulmasını engelleyebiliyorsunuz.

    Meta Muse AI, gizlilik ihlali oluşturuyor!

    Meta Muse AI görüntü oluşturucu gizlilik Tam Boyutta Gör
    Herkese açık bir Instagram hesabı, @etiketleme yoluyla Meta AI isteminde etiketlenebiliyor. Daha sonra Meta AI bu profilin herkese açık içeriklerine erişiyor ve yeni bir görsel oluşturmak için kullanıyor. Sorun şu ki, herkese açık hesaplar için bu seçenek varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda ve Meta’ya göre, başkaları içeriğinizi bu şekilde kullandığında size bildirim gitmiyor. Profilini gizli yapmak sorunu çözüyor ancak Instagram hesabınızı gizliye almadan da engellemenin bir yolu var.

    Instagram fotoğraflarınızın başkaları tarafından kullanılmasını engelleme

    Meta'nın Muse AI’ın Instagram fotoğraflarınızı yeniden kullanmasını engellemek için;

    1. Instagram uygulamasını açın ve profilinize geçin
    2. Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun ve Ayarlar ve hareketler menüsünü açın
    3. Paylaşım ve yeniden kullanım’a dokunun
    4. İnsanların Instagram’daki içeriklerinizi yeniden kullanmasına izin verin bölümüne gelin
    5. Gönderiler, Reels ve Ses’i kapatın

    Bu ayarı kapatmak, yalnızca gelecekte yapay zeka görüntülerin oluşturulmasını engelleniyor. Başkalarının zaten oluşturduğu profil fotoğraflarınız, fotoğraflarınız ve diğer içerikleriniz kalacak, silinmeyecek.

    Ayrıca hesabı gizli yapmak, zaten oluşturulmuş yapay zeka görüntülerinin silinmesini sağlamıyor.

    Yapay zeka asistanı Instagram'dan tamamen kaldırılamıyor. Diğer şeylerin yanı sıra Arama ve Sohbet'e entegre. Yalnızca kendi içeriğinizin başkaları tarafından yeniden kullanılmasını devre dışı bırakabiliyorsunuz.

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