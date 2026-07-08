Instagram'ın yapay zekası fotoğraflarınızı izinsiz kullanacak: İşte engellemenin yolu

Meta Muse AI, gizlilik ihlali oluşturuyor!
Instagram fotoğraflarınızın başkaları tarafından kullanılmasını engelleme
Meta'nın Muse AI’ın Instagram fotoğraflarınızı yeniden kullanmasını engellemek için;
- Instagram uygulamasını açın ve profilinize geçin
- Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun ve Ayarlar ve hareketler menüsünü açın
- Paylaşım ve yeniden kullanım’a dokunun
- İnsanların Instagram’daki içeriklerinizi yeniden kullanmasına izin verin bölümüne gelin
- Gönderiler, Reels ve Ses’i kapatın
Bu ayarı kapatmak, yalnızca gelecekte yapay zeka görüntülerin oluşturulmasını engelleniyor. Başkalarının zaten oluşturduğu profil fotoğraflarınız, fotoğraflarınız ve diğer içerikleriniz kalacak, silinmeyecek.
Ayrıca hesabı gizli yapmak, zaten oluşturulmuş yapay zeka görüntülerinin silinmesini sağlamıyor.
Yapay zeka asistanı Instagram'dan tamamen kaldırılamıyor. Diğer şeylerin yanı sıra Arama ve Sohbet'e entegre. Yalnızca kendi içeriğinizin başkaları tarafından yeniden kullanılmasını devre dışı bırakabiliyorsunuz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: