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    Instagram’ın yeni logosu dalga konusu oldu: “Instagzam”

    Instagram, 10 yılın ardından metin temelli logosunu yeniledi. Yeni tasarım daha modern bir görünüm sunarken “r” harfinin şekli sosyal medyada “Instagzam” esprilerine yol açtı.

    Instagram’ın yeni logosu dalga konusu oldu: “Instagzam” Tam Boyutta Gör

    Instagram, uygulamanın üst bölümünde kullandığı metin temelli logosunu 10 yıl sonra yeniledi. Platformun Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni tasarım, markanın el yazısını andıran karakter yapısını korurken harflerin biçiminde değişiklikler yapıyor. Ancak yeni logo, özellikle bir harfin görünümü nedeniyle sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.

    Instagram mı Instagzam mı?

    Yeni tasarımda Instagram'ın son 10 yıldır kullandığı yazı karakterinin temel yapısı korunuyor. Bununla birlikte harf formları yeniden çizilerek logoya daha modern ve temiz bir görünüm kazandırılıyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni tasarımın daha temiz ve modern olduğunu, aynı zamanda Instagram'ın sadeliğini ve geçmişteki tasarım anlayışını yansıttığını belirtti.

    Instagram’ın yeni logosu dalga konusu oldu: “Instagzam” Tam Boyutta Gör

    Yeni tasarımın en çok konuşulan kısmı ise “r” harfinin ilginç kullanımı. Bazı kullanıcılar bu harfin “z” harfine benzediğini düşünerek yeni logonun “Instagram” yerine “Instagzam” şeklinde okunduğunu belirtti. Ancak yeni tasarımı sevenlerin sayısı da hayli fazla.

    Öte yandan Instagram'ın tasarım ekibi, yeni kelime logosunu seçmeden önce değerlendirilen farklı logoların bazılarını da Threads üzerinden paylaştı. Bu tasarımlar arasında daha okunaklı görünen alternatiflerin bulunması kullanıcıların dikkatini çekti.

    Instagram'ın marka kimliğindeki son büyük değişiklik 2016 yılında yapılmıştı. Şirket o dönemde klasik kahverengi kamera simgesini bırakarak pembe ağırlıklı, gökkuşağı geçişli renkli kamera ikonuna geçmişti. Bu ikon bugün de kullanılmaya devam ediyor, bu tarafta herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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