    Instagram, intihara veya kendine zarar vermeye meyilli gençleri ebeveynlerine bildirecek

    Instagram, genç bir kullanıcı kısa süre içinde intihar ya da kendine zarar verme ile ilgili terimleri tekrar tekrar aradığında ebeveynlerine bildirim göndereceğini açıkladı.

    Instagram, intihara meyilli gençleri ebeveynlerine bildirecek Tam Boyutta Gör
    Instagram, genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir özelliği devreye alıyor. Platform, artık genç bir kullanıcı kısa süre içinde intihar ya da kendine zarar verme ile ilgili terimleri tekrar tekrar aradığında ebeveynlerine bildirim gönderecek.

    Ebeveyn Kontrolü özelliğini kullanan hesaplar için geçerli olacak

    Yeni sistem, "Ebeveyn Kontrolü" özelliğini kullanan hesaplar için geçerli olacak. Gönderilen bildirim üzerinden ebeveynler, çocuklarıyla bu hassas konular hakkında nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerine dair rehber ve destek kaynaklarına isteğe bağlı olarak erişebilecek.

    Bu özellik önümüzdeki hafta ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunulacak. Şirket, ilerleyen dönemde diğer ülkelerin de kapsama alınacağını belirtti.

    Instagram tarafından yapılan blog açıklamasında, bildirim eşiğinin “kısa bir zaman dilimi içinde birkaç arama yapılmasını” gerektirecek şekilde belirlendiği ifade edildi. Şirket, temkinli bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayarak, bazı durumlarda gerçek bir risk olmasa bile ebeveynlere bildirim gidebileceğini kabul etti. Açıklamada, uzman görüşlerinin de bu yönde olduğu belirtilerek, sistemin başlangıç noktası olarak bu yaklaşımın doğru olduğu ve kullanıcı geri bildirimlerinin yakından takip edilerek gerekli düzenlemelerin yapılacağı aktarıldı.

    Platform ayrıca, mevcut politikaları gereği intihar ve kendine zarar verme ile bağlantılı arama sonuçlarının genç kullanıcılara gösterilmediğini ve bu tür içeriklerin genç hesaplara önerilmediğini yineledi. Öte yandan Instagram, benzer bir ebeveyn uyarı mekanizmasının yapay zeka araçları için de geliştirildiğini açıkladı. Ancak bu özellikle ilgili detayların yılın ilerleyen dönemlerinde paylaşılması bekleniyor.

