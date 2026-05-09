    Instagram, iPad'de yenilendi: Beklenen tasarım geldi!

    Instagram'ın iPad sürümü tamamen yenilendi! Popüler sosyal medya uygulaması, son güncellemeyle yepyeni arayüze kavuştu ve artık iPhone ile aynı deneyimi sunuyor. 

    yeni instagram ipad uygulaması Tam Boyutta Gör
    Instagram, iPad'in piyasaya sürülmesinden 15 yıldan fazla bir süre sonra, geçen sonbaharda nihayet iPad uygulamasını yayınladı. Ancak Instagram'ın iPad sürümü, iPhone uygulamasından önemli noktalarda farklılık gösteriyordu. Tasarım, normal fotoğraf akışlarından ziyade tam ekran video içeriğine odaklanmıştı. Birçok kişi bu düzeni beğenmedi. Şimdi ise şirket, çoğu insanın zaten bildiği ve beklediği klasik mobil telefon düzenini yansıtacak şekilde uygulamayı tamamen yeniledi.

    Yeni Instagram iPad uygulaması, iPhone düzenini sunuyor

    Instagram, iPad’e geldiğinde kullanıcılara Reels adı verilen sonsuz kısa video akışı sunuyordu. Amaç, daha büyük ekranlar için rahat bir izleme deneyimi sağlamaktı. Kullanıcılar ayrıca ekranın üst kısmında hikayeleri görebiliyor ve tek dokunuşla mesajlarına erişebiliyordu. Bu ilk kurulum, normal fotoğraf gönderilerini ikinci plana atıyordu. Kullanıcıları, arkadaşlarından gelen normal gönderileri görmek için "takip et" olarak etiketlenmiş garip bir sekmeye gitmeye zorluyordu. İnsanlar bunu kafa karıştırıcı buldu. Bu olumsuz geri bildirim nedeniyle platform, yönünü tamamen değiştirmeye karar verdi.

    En son güncelleme, kafa karıştırıcı tasarımı düzeltmek için üç önemli değişiklik getiriyor. Ana sayfa sekmesi artık iPhone uygulamasındaki gibi çalışıyor. Uygulamayı açtığınızda, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerinden oluşan tanıdık akış ve önerilen içerikleri görüyorsunuz. Reels’ler artık ilk gördüğünüz şey değil; ekranın altında ayrı bir sekmede gizlenmiş durumdalar. Eski takip edilenler sekmesi de kaldırıldı çünkü; ana sayfa sekmesi artık tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

