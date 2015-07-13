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Instagram odaklı Grids'in Windows uygulaması da yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram odaklı Grids'in Windows uygulaması da yayınlandı
 
Dünyanın en popüler fotoğraf ağlarından Instagram için hazırlanan uygulamalardan Grids, Mac sonrası Windows sistemler için de kullanıma sunuldu.
Instagram'a hızlı erişim için hazırlanan uygulamalardan Grids, özellikle modern arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve bu arayüz farklı boyutlara rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Instagram'da takip edilenlerin paylaştıklarına göz atılmasına imkan tanıyan uygulama, beğeneme, takip etme, favoriye alma ya da yorum gibi konularda bildirimler verebiliyor ve birden fazla hesap arasında hızlı geçiş desteğini beraberinde getiriyor.
Grids uygulamasını hem Mac hem de Windows için buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın 32-bit ile 64-bit olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/12/grids-for-instagram-desktop-app-arrives-on-windows/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 4 yıl
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