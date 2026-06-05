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    Instagram Plus resmi olarak sunulmaya başladı

    Instagram, gelişmiş kişiselleştirme, daha derin istatistikler ve gelişmiş paylaşım kontrolleri sunan yeni isteğe bağlı abonelik Instagram Plus'ın küresel olarak kullanıma sunulduğunu resmen duyurdu.

    instagram plus abonelik fiyatı ve özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Meta, Instagram Plus aboneliğini resmi olarak dünya genelinde kullanıcılara sundu. Bu abonelik, yalnızca ücretli kullanıcılara özel olarak sunulacak premium özellikler ve deneyimler içeriyor. Abonelik kapsamında kullanıcılara sunulacak premium özelliklerin çoğu içerik odaklı olup, bunlar arasında kullanıcıların Instagram Hikayelerinin süresini iki katına çıkarmalarına olanak tanıyan bir özellik de yer alıyor.

    Instagram Plus aboneliği neler sunuyor?

    Instagram, temel, standart deneyimin tamamen ücretsiz kalacağını, aboneliği uygulamanın çalışma şeklinde temel bir değişiklikten ziyade premium bir yükseltme olarak sunulduğunu belirtiyor. Instagram Plus aboneliği, üç farklı kategorideki özellikleri bir araya getiriyor; sosyal bağlantı, istatistikler ve önizlemeler ve profil özelleştirme.

    • Hikayeleri öne çıkarma
    • Süper kalpler (Ekran patlayan canlı, animasyonlu kalpler)
    • Hikayeler için hedef kitle listeleri oluşturma
    • 48 saatlik hikayeler
    • Gizli hikaye izleme
    • Hikayelerin kaç kez tekrar izlendiğini görme
    • Belirli bir kişinin hikayeyi izleyip izlemediğini öğrenme
    • Özel uygulama simgeleri
    • Özel biyografi yazı tipleri
    • Profile daha fazla gönderi sabitleme
    • Akışta görünmeden doğrudan profilde paylaşma

    Instagram Plus abonelik fiyatı ne kadar?

    Instagram Plus, bugünden itibaren küresel olarak kullanıma sunuluyor. Profil ayarlarından Instagram Plus’a abone olunacağı belirtildi. Instagram Plus abonelik fiyatı ise aylık 3.99 dolar.

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    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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