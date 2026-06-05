Instagram Plus resmi olarak sunulmaya başladı

Instagram Plus aboneliği neler sunuyor?
Instagram, temel, standart deneyimin tamamen ücretsiz kalacağını, aboneliği uygulamanın çalışma şeklinde temel bir değişiklikten ziyade premium bir yükseltme olarak sunulduğunu belirtiyor. Instagram Plus aboneliği, üç farklı kategorideki özellikleri bir araya getiriyor; sosyal bağlantı, istatistikler ve önizlemeler ve profil özelleştirme.
- Hikayeleri öne çıkarma
- Süper kalpler (Ekran patlayan canlı, animasyonlu kalpler)
- Hikayeler için hedef kitle listeleri oluşturma
- 48 saatlik hikayeler
- Gizli hikaye izleme
- Hikayelerin kaç kez tekrar izlendiğini görme
- Belirli bir kişinin hikayeyi izleyip izlemediğini öğrenme
- Özel uygulama simgeleri
- Özel biyografi yazı tipleri
- Profile daha fazla gönderi sabitleme
- Akışta görünmeden doğrudan profilde paylaşma
Instagram Plus abonelik fiyatı ne kadar?
Instagram Plus, bugünden itibaren küresel olarak kullanıma sunuluyor. Profil ayarlarından Instagram Plus’a abone olunacağı belirtildi. Instagram Plus abonelik fiyatı ise aylık 3.99 dolar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.