Instagram Plus resmi olarak sunulmaya başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, Instagram Plus aboneliğini resmi olarak dünya genelinde kullanıcılara sundu. Bu abonelik, yalnızca ücretli kullanıcılara özel olarak sunulacak premium özellikler ve deneyimler içeriyor. Abonelik kapsamında kullanıcılara sunulacak premium özelliklerin çoğu içerik odaklı olup, bunlar arasında kullanıcıların Instagram Hikayelerinin süresini iki katına çıkarmalarına olanak tanıyan bir özellik de yer alıyor.

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Instagram Plus aboneliği neler sunuyor?

Instagram, temel, standart deneyimin tamamen ücretsiz kalacağını, aboneliği uygulamanın çalışma şeklinde temel bir değişiklikten ziyade premium bir yükseltme olarak sunulduğunu belirtiyor. Instagram Plus aboneliği, üç farklı kategorideki özellikleri bir araya getiriyor; sosyal bağlantı, istatistikler ve önizlemeler ve profil özelleştirme.

Hikayeleri öne çıkarma

Süper kalpler (Ekran patlayan canlı, animasyonlu kalpler)

Hikayeler için hedef kitle listeleri oluşturma

48 saatlik hikayeler

Gizli hikaye izleme

Hikayelerin kaç kez tekrar izlendiğini görme

Belirli bir kişinin hikayeyi izleyip izlemediğini öğrenme

Özel uygulama simgeleri

Özel biyografi yazı tipleri

Profile daha fazla gönderi sabitleme

Akışta görünmeden doğrudan profilde paylaşma

Instagram Plus abonelik fiyatı ne kadar?

Instagram Plus, bugünden itibaren küresel olarak kullanıma sunuluyor. Profil ayarlarından Instagram Plus’a abone olunacağı belirtildi. Instagram Plus abonelik fiyatı ise aylık 3.99 dolar.

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Instagram Plus aboneliği neler sunuyor? İşte özellikler ve fiyatı

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