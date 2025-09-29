Instagram, Reels'leri öne çıkaracak yeni arayüzü test ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların uygulamaya girer girmez Reels videolarıyla karşılaşacağı yeni arayüzü Hindistan ve Güney Kore’de test etmeye başladı. Bu deneyim, Instagram’ın yakın zamanda iPad’de kullanıma sunduğu Reels-first deneyimine benziyor.

Instagram açılır açılmaz Reels videoları çıkacak

Kullanıcılar, Instagram’ı açtıklarında artık doğrudan Reels videolarını izlemeye başlayacak. Hikayeler, kolay erişim için en üstte kalmaya devam edecek. Gezinme çubuğunda tek bir kaydırma hareketiyle DM’lere erişilebilecek.

Yeni Takip Edilenler sekmesi, kullanıcıların takip ettikleri hesapların paylaşımlarını farklı şekillerde görüntülemelerini sağlayacak. Önerilen gönderiler ve kullanıcıların takip ettikleri hesaplardan gelen Reels videoları “Tümü” altında gösterilecek. Kullanıcıyı takip eden hesaplardan önerilen gönderiler ve Reels’ler, “Arkadaşlar” altında gösterilecek. Takip edilen hesaplardan Reels’ler ve son paylaşılan gönderiler “En son” altında görünecek.

Basitleştirilmiş gezinme

Instagram, Reels odaklı deneyimin yanı sıra gezinmeyi kolaylaştıracak düzenleme getiriyor. Direkt Mesajlar, daha kolay erişim için gezinme çubuğunun ortasına taşınacak. Reels, ikinci sekmeye taşınacak ve kullanıcıların Reels, DM ve uygulamanın diğer bölümleri arasında kaydırarak sorunsuz geçmelerine olanak tanıyacak.

