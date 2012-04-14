Instagram son 10 günde 10 milyon yeni üye kazandı

Nisan ayı içerisinde önce Android versiyonu piyasaya sürülen ardından Facebook tarafından 1 milyar dolar bedel ile satın alındığı açıklanan fotoğraf düzenleme ve sosyal ağ uygulaması Instagram kullanıcı sayısını hızla arttırıyor. Android versiyonunun çıkmasına paralel olarak platformdaki kullanıcılardan yoğun ilgi gören uygulama, son 10 günde 10 milyon yeni üye kazandı ve kullanıcı sayısını toplamda 40 milyona çıkartarak hızlı yükselişini sürdürdü.

Ekim 2010 tarihinde piyasaya sürülen ve çıkışını takip eden ikinci ayda 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Instagram geçtiğimiz Eylül ayında ise 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu aya kadar sadece Apple iOS platformuna özel olan uygulama için Facebook, tüm ekibi kendi çatısı altına aldığını ve geliştirme çalışmalarının uygulamanın bağımsız kimliğini koruyacak şekilde devam edeceğini açıkladı ancak yine de pek çok uzmana göre oldukça ciddi bir meblağa karşılığında satın alınan Instagram'ın orta-uzun vadede Facebook ile ileri seviyede entegre olacağı düşünülüyor.