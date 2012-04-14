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Instagram son 10 günde 10 milyon yeni üye kazandı

7 yıl
3,9b
1
33
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nisan ayı içerisinde önce Android versiyonu piyasaya sürülen ardından Facebook tarafından 1 milyar dolar bedel ile satın alındığı açıklanan fotoğraf düzenleme ve sosyal ağ uygulaması Instagram kullanıcı sayısını hızla arttırıyor. Android versiyonunun çıkmasına paralel olarak platformdaki kullanıcılardan yoğun ilgi gören uygulama, son 10 günde 10 milyon yeni üye kazandı ve kullanıcı sayısını toplamda 40 milyona çıkartarak hızlı yükselişini sürdürdü. 
Ekim 2010 tarihinde piyasaya sürülen ve çıkışını takip eden ikinci ayda 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Instagram geçtiğimiz Eylül ayında ise 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu aya kadar sadece Apple iOS platformuna özel olan uygulama için Facebook, tüm ekibi kendi çatısı altına aldığını ve geliştirme çalışmalarının uygulamanın bağımsız kimliğini koruyacak şekilde devam edeceğini açıkladı ancak yine de pek çok uzmana göre oldukça ciddi bir meblağa karşılığında satın alınan Instagram'ın orta-uzun vadede Facebook ile ileri seviyede entegre olacağı düşünülüyor.   

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artenis 7 yıl en beğenilen Cloud Nine
Cloud Nine

Hala anlamadınız.

1 Milyar dolara programı almadılar.
Üyelerini aldılar..

Facebook, istese programı kendi tasarımcılarına yaptırır.
İstersede başka bir tasarımcıya verir parasını 1 milyar dolara 100 tane program yaptırır.

Önemli olan bu değil, uygulamanın popülaritesi ve kullanıcı ağı. Facebook bunu aldı işte.

Anlamadınız, anlıyamıyacaksınız.
Çekemediniz, çekemiyeceksiniz.

Tamam şampiyon - sakin
Cloud NineHala anlamadınız.1 Milyar dolara programı almadılar.Üyelerini aldılar..Facebook, istese programı k...
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Cloud Nine 7 yıl
Hala anlamadınız.

1 Milyar dolara programı almadılar.
Üyelerini aldılar..

Facebook, istese programı kendi tasarımcılarına yaptırır.
İstersede başka bir tasarımcıya verir parasını 1 milyar dolara 100 tane program yaptırır.

Önemli olan bu değil, uygulamanın popülaritesi ve kullanıcı ağı. Facebook bunu aldı işte.

Anlamadınız, anlıyamıyacaksınız.
Çekemediniz, çekemiyeceksiniz.
Hala anlamadınız.1 Milyar dolara programı almadılar.Üyelerini aldılar..Facebook, istese programı kendi tasarımcılarına yaptırır....
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Götterfunken 5 yıl
Demek instagram yumurta hesap açma görevlileri işe almış
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xml-arif 5 yıl
Sakin ol İnstacus
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fbhakanb 5 yıl
Zamanında yükleyip biraz kullanıp silmiştim. Bence gerekli bir program değil, ilgimi çekmedi açıkcası. Reklamla gündemde kalırsa yayginlasabilir belki.
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FRAPS 6 yıl
5 para etmez bir uygulama , hep reklamı yapılıyor diye yükledim fakat verdiği efekler bayat. Symbianda ki photorim programı abartmıyorum bundan 10 kat daha kaliteli efekt verebiliyordu.Yine abartılmış bir ürünle karşı karşıyayız
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Programın paylaşmak zorunda olmadığın bir hali olsa çok güzel olacak, ama illa paylaşacağız ya her şeyi. Facebook bizi alıyor, bizi satıyor..
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alito 7 yıl
güzel program. biri sorunca Twitter'ın resimlisi deyip duruyorum etrafta
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bydemirci 7 yıl
Sadece ios a ozel olmaliydi diye dusunuyorum nerde cOkluk orda ..
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__Nikolaus__ 7 yıl
İos cıhazımdan da android cıhazımdan da sildim , bana göre gereksız bır uygulama.
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BoBChopper 7 yıl bydemirci
bydemirci

Sadece ios a ozel olmaliydi diye dusunuyorum nerde cOkluk orda ..

Kesinlikle katılıyorum.
Bu yüzden instagramdan üyeliklerini silen İOS kullanıcıları da artmaktaymış. (bu haber ve yapılan eylem ne kadar doğru o da tartışılır tabii...)
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E_Aydin35 7 yıl
Bu yükselişle devam eederse bu doğrultuda tüm herkez Instgram kullanıcak, her geçen gün popularitesi artıyor, ben demişdim İOS'dan daha fazla kullanısıcı olucak Andoid'de diye..:)
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emreee85 7 yıl
bu kadar reklamını yaptınız herhalde kazanır. nedir bu kadar diye bende merak ettim yükledim.
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MURATSPLAT 7 yıl
Saf olmayın, facebook bu uygulamayı satın aldı. Bunun anlamı ise şudur. Bu uygulamayla paylaşılan bir fotoğraf sittin sene silinmeyecektir. Bu nedenle eski Instagram kullanıcıları - ben dahil - şuan geçmişteki fotoğrafları silmekle uğraşıyoruz.
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Lordinarius 7 yıl
siz bu kadar haberini yaptıkca daha çok kullanıcı kazanır
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